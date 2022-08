Iz te ljubavi rodila se Anđela: Zaboravljena veza Željka Ražnatovića Arkana i jedne od naših najlepših glumica (foto)

Arkanova ljubav bila je ova prelepa glumica

Anđela Ražnatović treće je dete Željka Ražnatovića Arkana. Rođena je 1980. godine iz njegove veze sa Ljiljanom Mijatović, koju šira javnost zna po ulozi u filmu „Beštije“, dok je oni nešto stariji pamte kao jednu od najlepših devojaka svog vremena.

Ljiljana se davnih dana sa ćerkom preselila u Grčku, gde se udala i rodila dva sina – Georgija i Gavrila. O svom odrastanju, ali i odnosu s majkom Anđela je u razgovoru za Jutjub kanal „Istinite priče“ otkrila:

‒ Živeli smo skromno, u iznajmljenom stanu. Očuh je sve ulagao u naše obrazovanje: išla sam u dobre škole, učila jezike, pevala u horu. Ipak, bili smo srednja klasa, ja za drugo ne znam.

‒ Moja mama još živi u Grčkoj, ima njihovo državljanstvo. Više je tamo nego ovde, pa se ne viđamo baš često. Kakav je moj odnos sa majkom? Imam jedino nju, oca nemam. Kad se vidimo, super smo. Ona je pobožna žena, zajedno idemo na liturgiju. Uvek se moli za mene i moja dva brata.

Anđela Ražnatović ispričala je i zanimljivost koja je prati kroz život.

‒ Mama je bila vrlo lepa u mladosti. I danas divno izgleda iako ima 66 godina. Kad sretnem neke ljude koji su je poznavali, kažu mi: „Tvoja majka je bila jedna od najlepših žena u Beogradu, pa i Jugoslaviji, a ti si, sine, isti otac.

Atraktivna plavuša, koja na kratkom snimku iz 1977. godine, koji se može pronaći na Jutjubu, priča o tome kako je dobila ulogu kod Živka Nikolića upravo je Ljiljana Mijatović.

‒ Jedan moj dobar prijatelj pročitao je u novinama da traže plavokosu devojku za film „Beštije“ i predložio mi je da odem do „Dunav filma“. To sam i učinila, u društvu Radoša Bajića, našeg zajedničkog druga. Nisam imala neke filmske ambicije, razgovarali smo, probali i na kraju su me odabrali.

Dodala je da joj je prvenstveni cilj bio da završi Fakultet političkih nauka, koji je tada studirala.

‒ Gluma me ne zanima previše, ali nije isključeno da ću se baviti i tim poslom. Ne izgleda mi teško ‒ zaključila je.