Sudbina je imala drugačije planove: Ovako je trebalo da se zovu deca Jelene Karleuše i Bojana Karića, ime za sina će vas iznenaditi

Karleuša i Karić imali su spremna imena za decu

Ovih dana u centru pažnje je razvod Jelene Karleuše od Duška Tošića, a da li će ga biti, i šta će uopšte od svega biti – to samo njih dvoje znaju. Bajka je počela pre 14 godina, na Vidovdan, kada su jedno drugom izgovorili sudbonosno “da”. No, to nije bilo i prvo “da” pop zvezde.

Arhiva Hello!

Sećamo se koliko je bila zaljubljena u Bojana Karića, sina Sretena Karića, člana jedne od najbogatijih srpskih porodica. Venčanje je održano u septembru 2004, prvo u crkvi, a potom u Vili Jelena. Ali, izdržali su svega nekoliko meseci. Već u martu naredne godine potpisali su papire za razvod.

Exklusiv printscreen

U jeku ljubavi, Karleuša i Karić čak su imali i imena za decu. Do etape koja bi uključila proširenje porodice ipak nisu stigli.

- Oboje obožavamo decu i želimo veliku porodicu. Čak smo se odlučili i za ime našeg prvog deteta. Složili smo se da ukoliko bude devojčica dobije ime Srna, a dečak će se sigurno zvali Bojan junior. Naravno, ne planiramo kada ću ostati u drugom stanju, da li sada ili kasnije, jer je sve u božjim rukama. Ne vidim dete kao prepreku u karijeri. Mislim da će me ono samo oplemeniti. Moji obožavaoci bi verovatno voleli da me vide i u toj ulozi. Mislim da će naše dete biti najrazmaženije na planeti i znam da sam osoba koja će se maksimalno posvetiti porodici – ispričala je JK za “Ilustrovanu politiku”.