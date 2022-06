Najmlađa ćerka Žarka Lauševića živi u Americi, obrazovana je, lepa i nikada se ne eksponira u javnosti: Ovo je Jana (foto)

Ćerka Žarka Lauševića neverovatno liči na slavnog oca (foto)

Glumac Žarko Laušević ženio se dva puta. Sa prvom suprugom Majom dobio je sina Dušana i ćerku Asju, dok mu je druga supruga Anita podarila Janu. Sve troje dece danas žive u Americi, ali dolaze u ove krajeve kad god im se ukaže prilika. Najvažnije od svega je da se međusobno odlično slažu i neguju bliske odnose. U javnosti se nikada nisu eksponirali, što i ne treba da čudi ako se imaju u vidu okolnosti koje skoro tri decenije prate njihovog oca.

Instagram

Pre nekoliko godina pojedini mediji pisali su o Jani kao o uspešnoj studentkinji, koja likom dosta podseća na slavnog tatu. Ko je „zavirio“ na njene profile na društvenim mrežama, lako je mogao da zaključi da je Jana Laušević veliki ljubitelj životinja, naročito pasa. Osim toga, u slobodno vreme radila je kao instruktor plivanja za decu.

Jana, koja ima 23 godine, u međuvremenu je završila fakultet i posvetila se karijeri u oblasti medija i marketinga.

Instagram

Žarko Laušević nedavno je objavio novu knjigu, pod nazivom „Padre, idiote!“, u kojoj je opisao i anegdotu iz Janinog detinjstva, a odlomak je objavljen u sklopu promocije.

„Naslov koji sam tražio na internetu konačno se pojavio. Čujem Anitu koja ulazi i sa vrata cvrkuće: 'Ja sam!' Penje se do ulaznih vrata. Došla maćeha, majka, žena... Ljubi nas tim redosledom. Gde je Jana? Tek sada shvatam da Jani sve vreme vidim samo delić tela. Odlazimo zajedno do njenog kutka gde se zanela sa svojim igračkama. Šok! Jana je ošišala sebe na 'tifusarku', nekim makazicama za nokte. Sedi upišana na prepunoj Barbikinoj noši. Deluje... groteskno, blesavo. Kao da je sad sama shvatila šta je uradila, počinje da vrišti. Pokušavam da se setim kad je otišla tamo... da. Kad je komšija došao sa rođakom, koji bi da postane rođaka. Anita ne pravi paniku, smanjuje problem: Jao, Jano... super si se sredila, sad će mama to malo da doradi. Cucu-buci, mamina devojčica.“