Sad je jasno zašto ga krije! Paulina Manov sa zgodnim mužem prošetala crvenim tepihom (foto)

Suprug Pauline Manov konačno u javnosti

Premijeri filma „Ne igraj na Engleze“ Paulina Manov prisustvovala je u društvu supruga Vladimira Đorđevića. Ipak, zvezda večeri nije bila simpatična glumica, već njen životni partner, autor teksta po kome je dugo u Beogradskom dramskom pozorištu igrana predstava „Ne igraj na Engleze“, a nedavno snimljen i film.

Paulina i Vladimir venčali su se pre 14 godina, a u braku su dobili sina Rastka i ćerku Minu.

Supruga je upoznala kada je imala 32 godine, a o tome je u emisiji „Balkanskom ulicom“ ispričala:

‒ Otišla sam na premijeru predstave „Ne igraj na Engleze“, na koju me je pozvao moj drug Danijel Sič. Smestio me je da sednem pored njegove žene i tako, čekamo da počne predstava. Kad, vidim, pojavljuje se jedan visok momak, vrlo zgodan, obučen u crno. Ulazi i izlazi. Bilo mi je jasno da on nije običan gledalac. Pomislila sam da je verovatno neki momak iz marketinga. Odgledamo mi predstavu i krenemo napolje, a ja uz put pitam kolege da li znaju o kome je reč. Kažu mi da je pisac. „Je l? Zgodan i talentovan“, pomislila sam.

U to vreme suprug Pauline Manov bio je student treće godine fakulteta, ali je već važio za talentovanog pisca koji obećava.

Budući supružnici upoznali su se isto veče, posle premijernog izvođenja predstave. Zajedno su otišli na „after party“, družili se i đuskali, a kada su u neko doba krenuli kući, začula se pesma „Slušaj ljubav kako dolazi“.

‒ Samo smo se pogledali, zagrlili i počeli da plešemo. I, kao, to je to.

Na izlazu iz kluba sačekala ih je ogromna bara. Vladimir je Paulinu uzeo u naručje i preneo do kola, a ona je uz put razmišljala: “Ako me ne ispusti u baru, on je pravi”. Nije je ispustio.