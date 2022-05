Loše vesti stižu iz Italije: Zlatan Ibrahimović rekao kraj, dalje nastavlja bez nje

Karijera Zlatana Ibrahimovića (40) za samo dva dana mogla bi da bude završena. Kako prenose italijanski mediji slavni fudbaler odigraće u nedelju poslednji profesionalni meč. Razlog nisu ni godine ni umor, već nesnosni bolovi koje trpi i zbog kojih je odlučio da okonča karijeru.

Guliver Getty Images

Trener „Milana“ Stefano Pioli, kao i lekarska ekipa duže već brane Ibrahimoviću da igra, ali on je, navodno, izrazio želju da makar deset minuta provede na terenu, jer planira da okonča karijeru sa osvojenim „Skudetom“.

Mediji na Apeninima tvrde da Ibrahimović tera inat lekarima, ali je jasno da na kraju sezone Šveđanin ima dve mogućnosti. Prva je da završi karijeru, a druga je da ode na rizičnu operaciju kolena. Ako zahvat bude uspešana, mogao bi da odigra još jednu sezonu.

Guliver Getty Images

– Ako „Milan“ uzme „Skudeto“, mislim da je to to. Mislim da ćemo Zlatana poslednji put gledati u nedelju na „San Siru“. Voleo bih da nije tako, voleo bih da me demantuje. On je moj prijatelj, ali samo Zlatan zna šta je najbolje za njega – rekao je italijanski novinar Pepe di Stefano prenosi svi mediji u regionu.

S nestrpljenjem čekamo da vidimo da li će Zlatan fudbalskoj karijeri zaista u nedelju reći zbogom.