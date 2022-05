Marko Nikolić ženio se tri puta, supruga Dubravka bila je uz njega u najtežim trenucima: Ovo je mama Mine Nikolić, učesnice Survivora (foto)

Supruga Marka Nikolića bila je uz legendarnog glumca u najtežim trenucima

Prijatelje imam, hranu imam, imam zabavu, samo bih volela da znam kako su mama i baka, rekla je kroz suze Mina Nikolić, učesnica Survajvora, odgovarajući na pitanje voditelja šta bi volela da dobije ako pobedi u igri.

Dragan Mujan

Glumica rođena 1993. godine treće je i najmlađe dete Marka Nikolića. Glumački doajen ženio se tri puta, a iz prethodna dva braka ima ćerku i sina. Minu je dobio sa 47 godina. Dame su ga obožavale, a on je tvrdio da nije bio rečit za udvaranje, iako je znao da voli, ali i da pati zbog ljubavi.

Instagram

Sa trećom suprugom Dubravkom, koja je po profesiji farmaceut, proveo je poslednje dve i po decenije života. Ona je bila uz njega u najtežim trenucima, dok se borio protiv kancera. Kada je pobedio prvi nalet bolesti, iskreno je priznao:

Instagram

‒ Ne mogu da kažem kako mi je ovo drugi život. Lepo je što sam to odložio, a svestan sam da je ovo samo odlaganje. Kada automobil ispred nekog ukoči na pet centimetara, to je samo odlaganje do biološke smrti. Tako sam shvatio život. Svi moramo da odemo, ali mnogo je bolje kada se to desi prirodno. Žena mi je nedavno rekla da sam idiot jer sam joj se požalio: „Bože, Dubravka, šta je ovo, moje kolege samo padaju kao snoplje, prosto mi dođe neprijatno što sam preživeo.“ Ali nisam kriv, tako je bog pokazao.

Dubravka Nikolić svesno se trudila da ostane u senci popularnog supruga, a javnost ju je prvi put videla na Markovoj sahrani, u januaru 2019. godine.

ATA Images

Na profilu Mine Nikolić na Instagramu, među fotografijama iz porodičnog albuma, mogu se naći i one na kojima je Dubravka iz mlađih dana. Pratioci mlade glumice složni su u komentarima da je ista majka, ponajviše zbog kovrdžave kose koju je od nje nasledila.

Instagram