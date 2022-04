Razara psihu i unutrašnje organe: Šer se decenijama lavovski bori sa neizlečivom bolešću

Šer - Bolest sa kojom se bori je strašna, ali nema nameru da joj se preda

U leto 2016. svet je šokirala vest da je teško bolesna, da joj je ostalo svega nekoliko nedelja života i da su je zbog psihičkih problema napustili i najbliži članovi porodice. Međutim, kada se godinu dana kasnije pojavila na dodeli muzičkih nagrada Billboard, svima je pokazala koliko ima istine u čuvenoj šali da bi nuklearni rat mogle da prežive samo bubašvabe i - Šer.

Getty Images

Bez obzira na plastične operacije koje je odavno prestala da broji, na rebra koja je izvadila kako bi bila „uža u struku“ i na lice na kakvom bi joj pozavidele sve voštane figure, slavna pevačica teško da bi uspela da produži „rok trajanja“ da se nije pridržavala zlatnih pravila zdravog života. Niti bi joj pred 76. rođendan, koji će proslaviti u maju, kostimi identični onima koje je nosila u ranim tridesetim stajali kao saliveni.

Getty Images

Pre devet godina bila je primorana da prekine oproštajnu turneju, ali, ne zbog toga što je izgubila dobar glas, za koji smo se uverili da je još odlično služi, već zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Naime, Šer se decenijama bori sa Epštajn-Barovim sindromom koji razara unutrašnje organe i uzrokuje hroničan umor. Oboljenje je neizlečivo, ali uz zdrav način života i adekvatnu ishranu može se držati pod kontrolom. Po svemu sudeći taj režim odražava se i na izgled velike zvezde koja u sedamdeset petoj izgleda zaista fantastično.

Getty Images

Zasluge za besprekorno izvajano telo pripisuje redovnim vežbama, a takvom izdržljivošću, kaže, ne bi mogle da se pohvale ni mnoge dvadesetogodišnjakinje.

- Vežbam najmanje pet puta nedeljno. Celog života sam aktivna i ne nameravam da prestanem jer zaista uživam u tome. Trener mi ne gleda kroz prste, nimalo me ne štedi i ne zanima ga koliko godina imam. Dosta sam čitala o hrani i sama došla do saznanja šta bi bilo najbolje da jedem. Nisam neki ljubitelj mesa. Ne mogu da kažem da sam vegetarijanac, ali sve što jedem potpuno je zdravo, osim deserta na koji sam slaba. Ne volim mlečne proizvode i namirnice koje sadrže mnogo masti jer me usporavaju i kradu mi energiju. Alkohol izbegavam, godišnje tek nekoliko čašica - ispričala je Šer za britansko izdanje magazina HELLO! i otkrila koja hrana joj daje najviše snage.

Getty Images

- Pored povrća, to su pirinač, mahunarke, kao i nešto što se nutricionistima verovatno neće dopasti, ali ja prosto obožavam - testenine. Banane i nektarine tamanim jer su pune zdravog nerafinisanog šećera, a sir smatram najgorom namirnicom za ljudsko telo jer ga ne varimo kako treba i prepun je masti i holesterola. Volim sladak krompir koji može da se spremi u mikrotalasnoj za četiri minuta. Otkrila sam ga zajedno za Mišel Fajfer kada smo snimale „Veštice iz Istvika“. Tada smo bukvalno živele na njemu - smeje se Šer, koju su nedavno proglasili prvim transformersom šou-biznisa.

Profimedia

Pevačica Šer bolest drži pod kontrolom

Priznaje da joj s godinama održavanje forme postaje teže, ali ne odustaje od sporta i obožava da isprobava nove aktivnosti.

- U ovom životnom periodu moram da radim dvostruko više. Oduvek sam bila sportski tip, kao mlada bavila sam se različitim disciplinama, čak i ekstremnim. Sada najviše volim da surfujem. Doduše, na dasku sam stala dosta kasno, kad sam već prevalila šezdesetu - kaže neuništiva Šer, koja osim odlazaka u teretanu i surfinga često zaigra tenis sa prijateljima, a neverovatnih pet minuta može da radi planking, sklek na laktovima.

Iako je Epštajn-Bar virus hronična bolest koja crpi energiju iz organizma, često razarajući i psihu, američka ikona odlučna je u nameri da ne poklekne. Ako nas i zadesi nuklearni rat, očigledno će za jednu Šer to biti mačji kašalj.