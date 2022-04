On joj je vratio veru u ljubav: Ovo je Peđa, muž Katarine Vučetić (foto)

Partner Katarine Vučetić konačno uslikan

Katarina Vučetić, nekadašnja manekenka, koju smo svojevremeno bolje upoznali zahvaljujući učešću u “Survivoru“, pre tačno godinu dana postala je mama. Pred kraj trudnoće stavila je tačku na sve aktivnosti i u potpunosti se posvetila sinu Vukmanu.

Presladak dečak dobio je i svoju prvu žurku, a ponosna mama emotivnim postom čestitala je sinu prvi rođendan.

"Hvala svima vama koji ste doprineli da ovaj dan ostane zauvek jedna božanstvena uspomena.Dugo sam čekala ovaj momenat, maštala i sanjala! OSTVARIO SE, zato i jesam bila izuzetno emotivna! To sam JA!

Hvala svim prijateljima… Svima vama koji ste se potrudili da ispunite moje želje. Muzici što ste uvek tu za važne momente. Mojoj porodic. I tebi koji si mi ispunio životni san", napisala je Katrina na svom profilu na Instagramu objavivši set prelepih fotogfrafija sa slavlja i tako otkrila i kako izgleda njen suprug Peđa.

- Peđa je specifičan, upadljiv, pravi alfa mužjak. Dopali su mi se njegovi tradicionalni stavovi, izražen patriotizam, jačina karaktera. Nikada me nisu privlačili slabi muškarci. Nije „gradska landara“, već porodičan čovek. Svideo mi se i odnos koji ima sa ćerkom iz prvog braka. Ona živi sa nama i već je velika ima 17 godina. U startu sam joj rekla da neću pokušavati da joj budem drugarica, pogotovo neću glumiti mamu, ali da ću joj do kraja života biti prijatelj. Njenu majku izuzetno poštujem i imamo divan odnos. Ona je dizajnerka šešira i baš sad treba da mi uradi jedan lep model. Zaista je super lik - otkrila je Katarina Vučetić za HELLO!.