Lepa i talentovana: Cakanina unuka rešena da ostvari veliki san, baka oduševljena (foto)

Cakanina unuka kreće bakinim stopama

Uprkos brojnim uspesima koje je postigla tokom višedecenijske karijere, Dragica Radosavljević Cakana najponosnija je kada govori o porodici, suprugu Nebojši, ćerki Mariji i unucima Mirki, Urošu i Dunji, koja je nedavno odlučila da krene bakinim muzičkim stopama.

Cakanina unuka uveliko sprema prvi singl i ne krije da joj je baka velika podrška na tom putu.

‒ Dunja se uvek isticala. Bila je najglasnija kada bismo porodično putovali i pevali u kolima. Trudila se da dođe do izražaja, nekada je bila toliko dosadna da smo je ućutkivali. Specifična je po izvedbi i nije imitator. Sve to je ukazivalo na to da će se jednog dana ozbiljno baviti muzikom. Nisam želela da je vučem i guram u to, čekala sam da sama izrazi želju i, eto, pre nekoliko godina poželela je da se predstavi publici u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ ‒ ispričala je Cakana za novi broj magazina Story, dok se Dunja kroz smeh nadovezala da je od te ideje brzo odustala.

‒ Budući da preferiram inostrani pop, rok repertoar, shvatila sam da to nije najbolja platforma za mene i počela sam da pevam u jednom restoranu, čiji su vlasnici bakini prijatelji. Nažalost, i s tim sam nedavno prestala. Fokusirala sam se na objavu singla. Takođe, želim da se vratim na fakultet, na kome sam nakratko pauzirala. Studirala sam kulturu i medije, ali ću se ove godine prebaciti na Filološki. Volim jezike i gde god da sam s roditeljima po svetu živela, a oni su već neko vreme u Moskvi, naučila sam jezik tih zemalja – pohvalila se Dunja.