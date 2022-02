Mladi i iskreno zaljubljeni: Jedina fotografija sa venčanja Vesne Zmijanac i Kemiša će vas oduševiti, kakva je to ljubav bila (foto)

Vesna i Kemiš bili su tri godine u braku

Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš nikada nisu krili da su bili u braku . Ljubavna priča trajala je samo tri godine, a posle razvoda svako je krenuo svojim putem sa lepim sećanjem na vreme koje su proveli zajedno.

Dušan Petrović

O detaljima njihove ljubavi nije poznato mnogo, a jedina fotografija sa venčanja ovih dana kruži Instagramom.

Zaljubljeni i zagledani u budućnost Vesna i Kemiš tada su bili srećniji nego ikada.

Vesna i Kemiš danas su prijatelji

Iako su u braku bili samo tri godine, Vesna je često govorila da joj je vreme provedeno sa poznatim harmonikašem ostalo u lepom sećanju.

‒ Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to turbulentan period u našem životu. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena ‒ rekla je Vesna jednom prilikom.

Dušan Petrović

‒ Vesna i ja smo se rastali kao ljudi. Posle razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem. Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni , već sam sam odlučio da odem ‒ priznao je svojevremeno Miroljub. ATA Images