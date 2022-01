Retka fotografija porodice na okupu: Alka Vuica pokazala sina kojeg ima iz veze sa čuvenim srpskim umetnikom

Sin Alke Vuice je svetska muzička faca

Alka Vuica jedna je od najautentičnijih pojava na ovdašnjoj muzičkoj sceni. Za njen buran i uzbudljiv život pretesna bi bila samo jedna biografska knjiga. Vezivali su je za mnoge poznate i uspešne muškarce ‒Bajagu, Gorana Bregovića, Adija Karaselimovića iz „Srebrnih krila“, a u zbirci njenih najvećih ljubavi našao se i Vuk Veličković, poznat pod umetničkim imenom Vuk Vidor, koga je upoznala 1988. godine.

Nisu ostali zajedno, ali su i danas bliski prijatelji, za šta je najzaslužniji njihov sin.

Sin Alke Vuice nasledio mamine muzičke gene.

Sve uspešniji didžej i producent studirao je u Londonu, gde se upoznao sa Sajmonom Le Bonom, frontmenom grupe „Djuran Djuran“, u čijem je domu neko vreme i živeo. Poznat je pod umetničkim imenom Strapazoot, sa akcentom na repu i hip-hopu.

Alka ne otvara često vrata svog intimnog sveta, ali novogodišnji praznici ipak su posebna prilika. Tako je javnosti pokazala deo atmosfere iz svog doma. Tu je, naravno, bio i Arijan, koji o majci uvek govori u superlativu.

‒ Beskrajno je poštujem, samim tim što je samohrana majka. Zahvalan sam joj što me je donela na svet u uslovima koji nisu bili nimalo laki, ali je opet sve učinila da se osećam srećno i da budem tu gde jesam. Čitavog života bila mi je i ostaće uzor, nadasve ljudski i roditeljski. Prema mami sam oduvek osećao ljubav i ponos. Ljubav, jer je ljubav uvek davala i jer sam u njoj plivao. Ko ne zna Alku, ne zna šta je ljubav, ona jednostavno sija iz nje i svima je nesebično deli. Ponos, zato što je uvek bila ponosna i svoja, uspešna, ali i nepotkupljiva ‒ istakao je Arijan jednom prilikom kada se Alka našla u centru skandala, a njegove reči prenela je „Slobodna Dalmacija“.

‒ Nikada joj ništa nije teško. I usred noći da mi spremi palačinke, da priča sa mnom o bilo čemu, da ugosti i poslednjeg gosta kao da je prvi, da spase nečiju vezu od propasti, da priča satima i danima sa nesrećnima, da se bori za ženska prava sa prijateljima, ali i neprijateljima, da piše pesme do jutra i onda me probudi s toplom pitom od sira, da se vrati sa svirke u pet i vozi me u školu ili bilo gde...

