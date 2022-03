Alka Vuica progovorila o sinu kog ima sa srpskim umetnikom: Možda se to nekome neće svideti, ali tako je

Sin Alke Vuice ne voli da se eksponira

Hrvatska pevačica Alka Vuica juče je doputovala u Beograd povodom nacionalnog izbora za Pesmu Evrovizije. Prilikom gostovanja u emisiji „Kec na jedanaest“ otkrila je ko joj se od takmičara najviše dopada, ali i kakav odnos ima sa sinom Arijanom koga je dobila u vezi sa srpskim umetnikom Vukom Vidorom.

‒ Ovde sam zbog Marije Mirković, zajedno smo uradile pesmu „Požuri, požuri“ koju će pevati, a ja sam pisala stihove. Gledala sam sinoć prvo polufinale i moram vam reći da je vaš izbor bolji od naše „Dore“. Konstrakta mi je sjajna, imAca Lukasa hit pesmu, odličan je. Trebalo je samo da ostane za klavirom do kraja, kao Elton Džon. Dopala mi se i etno-pesma grupe „Biber“ za koju je Bajaga pisao tekst i rokeri „Lift“, kao i Ana Stanić. Baš je bila art i posebna. Svi smo uzbuđeni zbog Marijinog večerašnjeg nastupa i imamo tremu – ispričala je Alka.

Intrigantna Hrvatica potom je prokomentarisala odnos sa sinom koji nikada nije vole da se eksponira u javnosti.

‒ On je sada na Zanzibaru sa ocem i bratom, baš guštaju. Oduvek sam nastojala da mu budem više prijatelj nego roditelj. Možda se neko sa tim neće složiti, ali ne možete se setiti da vašem detetu budete prijatelj u 18. godini. To mora oduvek biti tako. On je uvek znao da može sve da mi kaže, i da ga nikada zbog toga neću kazniti, niti se ljutiti.