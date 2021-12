Plava, zgodna, prelepog osmeha: Bivša devojka Filipa Živojinovića bila je ona, svi domaći mediji brujali su o njihovoj ljubavi

Bivša devojka Filipa Živojinovića bila je zgodna glumica

Maja Mandžuka i Filip Živojinović su novi par na javnoj sceni, preneli su svi mediji u leto 2011. godine. Glumica je tada imala 29 godina, a Filip, koji je radio kao sportski menadžer, tri godine manje.

Prvi put su se zajedno pojavili na koncertu Zdravka Čolića, na Ušću, i mada nisu previše detaljisali o svojoj ljubavi, bilo je jasno da „cvetaju ruže“. Prethodno su okončali veze u kojima su do tada bili; Maja deceniju dugu romansu sa biznismenom iz Crne Gore, a Filip se rastao od manekenke Sofije Milošević.

Instagram

Nekoliko meseci pošto su svima stavili do znanja da među njima postoji nešto više od prijateljstva Maja i Filip započeli su zajednički život u Los Anđelesu. Ona je radila kao producent, a on kao sportski agent. Povremeno su dolazili u Beograd i, kako je vreme odmicalo, sve je upućivalo na to da će se uskoro čuti i svadbena zvona.

Međutim, četiri godine kasnije, odlučili su da se raziđu.

‒ Dok je ljubav trajala bilo nam je lepo i bili smo nerazdvojni. Do razlaza je došlo posle sitnih nesuglasica. Nije se umešala nikakva treća osoba. Filipu želim sve najbolje ‒ tvrdila je Maja.

Luka Šarac

Mada su mnogi mislili da je razlaz privremen i da će se par uskoro pomiriti, to se nije desilo. Štaviše, s vremenom su prestali da komuniciraju. Najstariji sin Slobodana Živojinovića upoznao je Aleksandru Prijović, sa kojom je u srećnom braku, Maja se nije udala, nastavila je život na relaciji Srbija‒Amerika.