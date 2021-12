Sva moja tuga utkana je ovde: Eva Ras otvara vrata svog neobičnog doma i otkriva zašto na zidovima nema slika (foto)

Dom Eve Ras riznica je uspomena i sećanja

Glumica, slikarka i književnica Eva Ras rođena je u Subotici pre osam decenija, ali je veći deo života provela u Beogradu. Posle smrti supruga Radomira Stevića Rasa, a zatim i ćerke Krune, Eva je nastavila da živi sama, u zgradi koja se nalazi nedaleko od Kalenićeve pijace. Jednom prilikom izjavila je da je sva njena tuga utkana upravo u njenom stanu.

Vračar joj se dopao na prvi pogled, čim je kao osamnaestogodišnjakinja stigla u prestonicu, i do danas je ostala verna tom kraju. Kaže da ne bi mogla bez gradske buke.

Andreja Damnjanović

Iako u poodmakoj dobi, glumicu ne napušta želja za preuređenjem enterijera, pa je pre neku godinu nameštaj prefarbala u „provansijsko“ belu boju. Kako je došla na tu ideju, ispričala nam je:

‒ Na promociji moje knjige „Devojka koja nije umela da kaže ne“ u Kotoru, boravila sam u luksuznom hotelu „Duomo“. Tamo sam videla da je veći deo nameštaja u toj boji, sa ponekim komadom u braon nijansi. To mi se veoma dopalo i poželela sam da tako nešto imam u svom stanu. Međutim, pošto je taj beli nameštaj prilično skup, zamolila sam jednu ženu koja drži salon da me poveže sa njenim farbarom. Majstorima je trebalo tri meseca da moj nameštaj odenu u novo ruho jer je to komplikovan proces. Ali, isplatilo se. Iako nijedan komad nameštaja u mom stanu nije skup, sada izgleda kao antika.

Andreja Damnjanović

Zvezdu „crnog talasa“ jugoslovenske kinematografije, osim glumačkog i spisateljskog, krasi i slikarski talenat. Ipak, što je starija sve manje ima volje da, kako kaže, skrnavi kuću iznoseći platna i boje. Posebno zanimljiva stavka u njenoj umetničkoj biografiji je činjenica da neke od njenih slika poseduje Bil Gejts.

‒ Na izložbi u Diseldorfu njegovi agenti videli su moje slike i kupili dve koje su im se najviše svidele. Kasnije, kada ih je on video, došli su da kupe još jednu. Te slike nisu bog zna kako plaćene i nisam se obogatila od toga ‒priznala je.

Andreja Damnjanović

Na zidovima njenog stana, međutim, nema slika.

‒ Volim što ih nema jer jedino tako imam potpuni mir. Ukoliko bih stavila slike na zidove, kuća bi mi bila kao atelje i ne bih imala gde da živim već bi sve postalo moje radno okruženje. Kada mi se radi, iznesem platna, i tada više nemam kuću. To se najčešće dešava kada je lepo vreme i kada su dani dugi, a najteže preživljavam zimu kada mrak rano pada i kada smo svi zatvoreni u svoja četiri zida. Andreja Damnjanović

Dom Eve Ras dokaz je kako je malo potrebno da bismo sebi ugodili.

‒ U kući je najbitnije da možete udobno da sedite, a ja sam iznad svake stolice i fotelje stavila lampu. Džaba mi mesto za sedenje ako tu ne mogu da čitam novine ‒ smatra glumica.

Andreja Damnjanović

Iskreno priznaje da ne voli da prima goste, uz konstataciju da je društveni život mnogo lepši kada se vodi na neutralnom terenu, u kafanama i restoranima. Istovremeno ističe da ne voli da ide kod drugih, a evo i zašto:

‒ Kada odem negde, teraju me da jedem sve što spreme. Iako uporno pokušavam da domaćinima objasnim da ne smem da jedem njihove gibanice ili neko drugo jelo, jer bolujem od malignog tumora, oni uvek insistiraju na tome da uzmem bar malo, a ja ne želim da umrem samo zato što sam jela hranu koju ne smem. Andreja Damnjanović