Za korak ispred svih: Prva dama Srbije oduševila na gala večeri u Njujorku, o njenoj kosi i prelepoj haljini svi pričaju (foto)

Tamara Vučić oduševila na gala večeri u srcu Njujorka

Na drugoj Srpskoj filantropskoj gala večeri održanoj 12. novembra u svečanoj sali istorijskog zdanja „Gotham Hall” u Njujorku, zahvaljujući velikodušnim donacijama prisutnih zvanica prikupljeno je 70.200 dolara za besplatnu školu IT Bootcamp za prekvalifikaciju u IT sektor u Srbiji.

- Bilo je ovo jedno zaista spektakularno gala veče. Ponosni smo na rezultate koji pravdaju vreme, trud i emocije koje smo posvetili ovom projektu. Pružili smo ljudima priliku da se upoznaju, izgrade odnose koji će ojačati našu zajednicu u Njujorku, kao i da zajedno proslavimo srpsku kulturu i tradiciju. Posebno smo oduševljeni odazivu 420 ljudi koji su došli na događaji i donirali preko 70.000 dolara. Prikupljena sredstva će omogućiti besplatnu obuku za 200 novih polaznika neprofitne škole IT Bootcamp. Najviše sredstava smo prikupili putem aukcije predmeta koje su nam donirali naši svetski priznati sportisti Novak Đoković, Nikola Jokić, i Bogdan Bogdanović - rekao je Petar Marković, jedan od osnivača i predsednik Upravnog odbora Srpskog filantropskog udruženja.

Domaćini večeri bili su poznati srpski glumac Nikola Đuričko, i Gordana Jelić, članica Srpskog filantropskog udruženja. Među prisutnim gostima iz svih krajeva sveta našli su se i glumci Dragan Bijelogrlić, Tamara Dragičević, Petar Benčina, pevač Davor Jovanović, supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, v.d. generalnog konzula Srbije u Njujorku Olgica Vlačić i konzul Tamara Vujović, vladika istočno-američki Irinej Dobrijević, energetski ekspert Branko Terzić, partner u konsaltingu Lazar Krstić, investitor Džon Jovanović, kao i brojni ugledni članovi srpske dijaspore.

Nikola Veljić

- Uvek sam tu da podržim one koji propagiraju humanost, solidarnost i zajedništvo, tako da sam se sa zadovoljstvom odazvao pozivu ljudi iz Srpskog filantropskog udruženja. Želim da podržim njihove napore da okupe našu zajednicu kako bismo svi zajedno podržali projekte i inicijative iz oblasti obrazovanja kako u Srbiji, tako i ovde. Uvek sam govorio da treba da nađemo način da zaposlimo mlade i pametne ljude, a ova besplatna IT škola za koju su se prikupljale donacije predstavlja pravi primer kako to može da se radi - rekao je Nikola Đuričko.