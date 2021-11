Da mogu da vratim vreme, pristala bih: Nina Badrić odbila veliku holivudsku zvezdu, otkrila o kome je reč

Nina Badrić odbila slavnog glumca

Ako ste mislili da o životu Nine Badrić znate sve, prevarili ste se. Hrvatska pop zvezda nedavno je otkrila zanimljiv detalj iz svoje biografije na kome će joj pozavideti svaka dama. Naime, imala je samo 25 godina kada joj se udvarala velika holivudska zvezda.

Miloš Nadaždin

Nina Badrić odbila je Kevina Kostnera, koji joj je uputio poziv na večeru, ali ga ona, priznala je, nije shvatila ozbiljno. Da može da vrati vreme, dvaput bi razmislila.

‒ Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam često nastupala van zemlje. Bila sam u Monte Karlu na nekoj gala večeri. I on me pozvao da izađemo, a ja sam bila sigurna da je šala. To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja. Video me je u klubu i poslao svog asistenta koji mi je petsto puta rekao da bi Kevin Kostner želeo da večera sa mnom. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda i pitala me šta sa mnom nije u redu. A ja sam tada bila zaljubljena u jednog dečka iz Zagreba... Da mogu da vratim taj trenutak, naravno da bih otišla na večeru s njim ‒ ispričala je Nina.

Getty Images