Jedva govori: Marinko Rokvić nije dobro, posle preležane korone sve krenulo po zlu

Zdravlje Marinka Rokvića veoma je narušeno. Taman kada je pomislio da je period boravka u bolnici ostavio iza sebe, pevač se suočio sa koronom i novim zdravstvenim problemima. Kako piše domaća štampa, Marinko se mesecima bori sa upornom bakterijom koja mu ne dozvoljava da normalno funkcioniše.

- Ja sam preležao koronu, dobro sam prošao, nisam imao teške simptome. Ko zna kada će ovaj virus proći, to niko ne zna, pa ni ja. Međutim, posle korone mi se pojavila neka bakterija, koja mi je napala organizam. Nikako da prođe, mesecima se borim s njom. Nadam se da sad ide malo nabolje - rekao je Marinko za "Srpski telegraf".

Ata Images

Zdravlje Marinka Rokvića ozbiljno narušeno

Marinko se tokom telefonskog razgovora zamarao, a glas mu je postajao sve tiši, a razgovor teži.

- Mnogi su me zvali da idem da nastupam, ali sam morao sve da odbijem zbog zdravstvenih razloga. Supruga je tu uz mene, sinovi takođe. Nisam sad u stanju da pričam, jedva govorim, čujete. Ako možete da me pozovete dok prođe sve ovo, molim vas. Nešto sam stavio u usta i ne mogu dalje da pričam. Zato vas molim da ovaj intervju pomerimo za neko drugo vreme. Moramo sačekati da ovo prođe, pa kada se oporavim, da lepo pričamo, izvinite - rekao je pevač za "Republika.rs".

Boško Karanović

Da je zdravlje Marina Rokvića narušeno potvrdio je i njegov sin Nikola.

- Ne znam šta bih vam rekao, iskreno. Čuli ste se s njim, čoveku nije dobro, neprijatno mi je da pričam o tome. Nije korona sada u pitanju, on je to preležao. Biće on dobro. Instagram