Sad i zauvek, večiti šampion: Karatistkinji Jovani Preković zlato u Tokiju

Jovana Preković - olimpijsko zlato kao preveliki uspeh

Jovana Preković, svetska prvakinja i dvostruka evropska šampionka u karateu, donela je Srbiji prvo olimpijsko zlato i sedmu medalju iz Tokija. Ona je bila i jedini predstavnik naše zemlje u ovoj borilačkoj veštini.

Karate je prvi put na programu „Olimpijskih igara“, i verovatno poslednji, čime Jovanin uspeh još više dobija na značaju, a upravo je zlatnim slovima napisala i novu stranicu istorije našeg sporta. Uostalom, kada je pre nekoliko dana otputovala u Tokio, odlučno je rekla: „Idem po zlato“. I uzela ga je.

Getty Images

Sve borbe vode se u jednom danu, u roku od nekoliko časova, ali naša takmičarka od početka je krenula silovito. Dobila je sve četiri protivnice u svojoj grupi i plasirala se u finale, u kome je savladala Kineskinju Jin Ksijaoan. Pobednički krik kada su sudije proglasile kraj meča bio je znak da veliko slavlje može da počne.

Jovana Preković ima 25 godina, dolazi iz Aranđelovca, grada poznatog po vrhunskim karatistima, a u „slobodno vreme“ nosi vojničku uniformu. Do sada je nanizala bezbroj odličja na najvećim šampionatima širom planete. Olimpijska medalja, i to zlatna, kruna je svega toga. No, pred devojkom kojoj su komentatori na društvenim mrežama već dali nadimak Mali Zmaj sigurno je puno još uspeha.