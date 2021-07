Ispovest Srđana Jovanovića o najvećoj životnoj borbi: Saopštili su nam “vaše dete je sinoć imalo prekid u disanju”

Srđan Jovanović voditelj “Mentalnog razgibavanja” otkriva nam kako je upoznao suprugu Mariju i zbog čega se spisak članova domaćinstva često menja

Iako je iza Srđana Jovanovića 24 godine karijere, u centar medijskog interesovanja dospeo je nedavno. Voditeljski angažman u emisiji “Mentalno razgibavanje”, gde je “uskočio” posle odlaska Darka Mitrovića, približio ga je širem krugu ljudi. Da se odlično snašao na zadatku koji je prihvatio po sistemu “'ajde da probam” dokazuje i poziv čelnih ljudi televizije “Nova S” da se u narednoj sezoni, koja kreće od jeseni, ponovo nađe pred kamerama u tandemu sa Markom Stepanovićem.

U društvu supruge Marije, jedanaestogodišnjeg sina Strahinje i trogodišnje ćerke Tie Srđan nas je sačekao u dvorištu porodične kuće u Kumodražu. Dok smo degustirali fantastične veganske specijalitete koje je sam pripremio i pili sok od ruže, pod budnim okom šest pasa i jedne mačke, slušali smo životnu priču našeg domaćina. Imajući u vidu da je ovom glumcu uža specijalnost stendap-komedija, smeh je u startu bio zagarantovan.

– Jutros sam odradio poslednju epizodu “Mentalnog razgibavanja” u ovoj sezoni i sada sam na odmoru koji mi je preko potreban. Iza mene je turbulentan period i, iskreno, još nisam sabrao utiske – priznaje Srđan i otkriva kako je postao voditelj kultne emisije. – Kod Marka i Darka gostovao sam na radiju još pre deset godina. Marka poznajem duže, kao kolegu glumca. Posle Darkovog odlaska sa televizije Mare je hteo da stavi tačku na emisiju, ali su mu urednici predložili da pokuša da nađe zamenu. Kontaktirao je sa nekoliko osoba, između ostalih i sa mnom, ali sam mu pošteno rekao da nikada nisam bio voditelj. Na kraju smo se dogovorili da odradimo probnu epizodu, pa kako bude. I, bilo je prilično dobro. Usledile su hvalospevne poruke gledalaca: “Zadržite ovog, nije loš”, i tako sam ostao.

Srđan je odrastao na Voždovcu, a u Kumdraž se preselio kada je upoznao suprugu Mariju. Za sada žive kod njene majke, ali planiraju da na obližnjem placu, koji su kupili pre desetak godina, sazidaju kuću. Imajući u vidu da u njihovom dvorištu sve vrvi od života, pitali smo ih koliko vremena je potrebno da se ujutru prebroje svi ukućani.

– E, to je dobro pitanje. Spisak stanara je poduži: šest pasa, mačka, plus žena i ja, plus dvoje dece, a tu je i tašta. Kod nas je brojno stanje uvek pod znakom pitanja, podložno proširenju. Nema te životinje iz kraja koja je bila napuštena a da nije završila iza ove kapije. Neke smo uspeli da udomimo, neke su ostale sa nama. Jedan dan Marija sva uplakana donosi štene: “Udario ga je autobus, moramo da ga zbrinemo.” Rekao sam joj: “Ne možemo, Marija, već imamo dva psa,” ali vidite i sami da me nije poslušala.

– Onda je Srđan doneo četvrtog i petog psa – dodaje Marija, a Srđan se uz smeh priseća da mu je žena tada ponovila njegove reči.

Srđan Jovanović - Kod nas samo psi i mače jedu meso

Jovanovići, kažu, vole životinje u svim oblicima, osim da ih jedu.

– Kod nas samo psi i mačke jedu meso, svi ostali su biljojedi. Stalno sam zbijao šale na račun Marijinog vegetarijanstva, tim pre što su mene u Crnoj Gori od rođenja “kljukali” pršutom i mlekom. Jedan dan mi je saopštila da namerava da pređe na veganstvo. Odgovarao sam je, smatrajući da je to ekstrem, ali uradila je po svome. Dve nedelje kasnije sam joj se pridružio.

Srđanov prelazak na veganstvo usledio je nakon incidenta sa tragičnim ishodom.

– Imali smo jednu predivnu kucu, udario ju je auto. Našli smo je ispred kapije, u lokvi krvi. Nikada neću zaboraviti taj prizor. Uginula mi je u kolima na putu do veterinara – seća se Srđan. Marija nastavlja:

– Vratili smo se kući očajni i slomljeni. Kada se malo sabrao, pitao me je šta ima za jelo. Ponudila sam mu sarme, koje najviše voli, a njegova majka ih vrhunski priprema. Odbio je i da ih pogleda. Od tada je prošlo tri i po godine, a on meso nije ni okusio.

Srđan i Marija upoznali su se u „Pozorištu na Terazijama“, gde je on igrao predstavu, a ona svratila da poseti koleginicu šminkerku. Na opasku da su deca njegova mini-kopija Srđan u šali odgovara:

– Ja sam Mariji rekao da proveri da li su njena, moja su sigurno.

I Strahinja i Tia rođeni su pre vremena. Dečak je imao dva kilograma, devojčica tek nešto više od kilogram.

– Oboje su bili u zaostatku u razvoju zbog visokog pritiska koji sam dobila u trudnoći. Strahinja je na neonatologiji proveo mesec dana, Tia duplo duže. Prošli smo kroz emotivni pakao....

