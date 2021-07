Još jedan holivudski san se ostvario: Dragan Mićanović rame uz rame sa Salmom Hajek

Dragan Mićanović o novoj saradnji sa velikim filmskim zvezdama i kolegama od kojih je „krao zanat“

Mnogi glumci u potrazi za holivudskim snom već po završetku akademije pakuju kofere i kreću put Amerike, nadajući se da će jednog dana dobiti priliku da makar upoznaju svoje uzore. No Dragana Mićanovića, Holivud, kad mu zatreba, bez problema pronalazi u Beogradu. Šalu na stranu, zahvaljujući kontaktima koje je ostvario dok je živeo u Londonu, gde i danas ima agenta, jedan od najcenjenijih srpskih glumaca mlađe generacije može se pohvaliti da je tokom dosadašnje karijere često stajao rame uz rame sa svetskim zvezdama. Ali, on nije tip čoveka koji se hvali. Na konstataciju da će svako ko vidi njegovo ime pored Rajana Rejnoldsa, Salme Hajek i Semjuela L. Džeksona, aktera akcione komedije „Telohranitelj mafijaševe žene“, reći „bravo, svaka čast“, Dragan se samo nasmeje i s puno žara krene da priča o velikanima ovdašnje scene.

‒ Da bih se našao u istom kadru sa, nazovimo ih, svetskim filmskim veličinama, morao sam prethodno da prođem dobru domaću školu. Iskreno, veću tremu, pa i zadovoljstvo rada, imao sam na svojim glumačkim počecima, kada sam igrao sa Mirom Stupicom, Ljubom Tadićem, Perom Kraljem. To su učitelji od kojih sam krao zanat i uz koje sam stasavao. Čast mi je što danas mogu da radim sa velikim zvezdama ali, da ne bude zabune, ništa meni nije palo sa neba. Išao sam polako, korak po korak.

Da li to znači da biste ulogu u filmu Patrika Hjuza, koji je ovih dana stigao u naše bioskope, okarakteristali rečima „posao, kao svaki drugi“?

‒ Ima i toga, ali ne možemo zaobići činjenicu da je taj posao svojevrsna avantura. Konkretno, u ovom filmu nemam neku veliku ulogu, ali meni predstavlja zadovoljstvo da tu i tamo, preko svog agenta u Londonu, dođem u priliku da upoznam nove ljude, iskusim kako se naš posao odvija na najvišem nivou i vidim koliko se njihov način rada razlikuje od našeg.

Oni koji o životu poznatih donose zaključke pre svega na osnovu tekstova iz tabloida uglavnom su mišljenja da ti ljudi žive na visokoj nozi i mnogo izvoljevaju.

‒ Ne treba generalizovati. Moje iskustvo govori da što je neko veća zvezda, to je normalnija osoba. Pre dosta godina imao sam privilegiju da snimim nekoliko scena sa Entonijem Hopkinsom. On je ozbiljna glumačka veličina, a privatno sasvim običan čovek. I tu, opet, mogu da povučem paralelu u odnosu na neke naše glumce koje sam upoznao na početku karijere, a koji su bili gospoda kako u svakodnevnom životu, tako i pred kamerama.

Koja uloga vam je poverena u filmu „Telohranitelj mafijaševe žene“?

‒ Imate pravo da jednom pogađate. (smeh) Igram ruskog negativca, sitnog preprodavca. Naravno, govorim engleski jezik sa iskvarenim akcentom, čak se u izgovoru potenciralo na karakterističnom ruskom R. Kad mi stigne ponuda iz inostranstva, šalim se sa prijateljima: „Pogađajte koga glumim“. Mada, ako ćemo pravo, igrao sam plejadu likova. Ostavimo li po strani da sam glumio ljude sa ovih prostora, raznih nacionalnosti, bio sam i Čeh, i Poljak, jednom čak Čečen. Miloš Nadaždin za Esquire Srbija

Da li je bilo prilike da budete i Englez?

‒ Za mene, intimno, jedna od najlepših stvari koja mi se desila u karijeri je što sam igrao Šekspira u originalu, na sceni „Gloub“ teatra u Londonu. Osim toga, i u filmu „Koriolan“, u režiji Rejfa Fajnsa, mogao sam da pokažem svoj britanski akcenat. (smeh)

Šta kaže pretpremijerna publika za vašu ulogu?

‒ Zadovoljni su, a i film im se dopao. Kažu da je zabavan. To je lagana komedija, brzog humora, a troje glavnih glumaca očigledno je uživalo radeći te likove.

Ovih dana pred publikom se našla restaurirana verzija filma „Bal na vodi“, iz 1985. godine, koja je iznova okupila glavne protagoniste. Možete li da zamislite sličan susret junaka filma „Lajanje na zvezde“?

‒ Mogu, zašto da ne. To bi bilo baš lepo. Doduše, naš film je nešto mlađi, ima tek 23 godine. (smeh) Moram priznati da mi se dopada ideja restauracije starih ostvarenja, to je važna i dobra stvar. Pre nekog vremena imao sam priliku da pogledam „Miris poljskog cveća“ u „doteranoj“ verziji. Taj film sam gledao još kao klinac, a sada, kada sam ga ponovo video, bio sam oduševljen. Fantastičan je. Miloš Nadaždin za Esquire Srbija

Kako provodite vrele letnje dane u Beogradu? Jeste li od onih koji kažu: „Ako, leti i treba da je toplo“?

‒ Ja se ubrajam u one koji prate vremensku prognozu nadajući se zahlađenju i kiši. (smeh) Kad nemam posla, koristim svaku priliku da sa vrelog beogradskog betona pobegnem na Drinu, u rodni kraj. To mi je plan i za naredne dane, budući da sam na odmoru do sredine avgusta, a onda krećem da radim punom parom.

