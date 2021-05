Dirljivo: Milica Janketić pred porođaj otkriva kako će se sin zvati

Sin Milice Janketić nosiće posebno ime...

Glumica Milica Janketić za mesec dana postaće majka, i mada se termin za porođaj približio, ona je još veoma aktivna. Donedavno je igrala predstave, a sada lagano privodi kraju obaveze koje ima na Akademiji umetnosti u Beogradu i Banjaluci.

Ona i njen suprug Dušan, inženjer elektrotehnike, nestrpljivi su da upoznaju novog člana porodice. Ćerka legendarnog Miše Janketića za novi Story.otkriva da će sinu dati ime po svom pokojnom ocu ‒ Mihailo. Dodaje da ne prođe dan a da ne pomisli na njega, kao i da će se mnogobrojna porodica Janketić truditi da dečak, koji uskoro stiže na svet, dedu upozna na pravi način:

‒ Nazvaćemo ga Mihailo po mom pokojnom ocu. Volim to ime jer ima divno značenje – ko je kao Bog. Lepo je da mi sin nosi ime po dedi.

Sin Milice Janketić dedu će upoznati kroz uspomene

‒ Podrazumeva se da mi je žao što nije tu. Ne prođe nijedan trenutak a da ne pomislim na njega. Divno bi bilo da moje dete može da odrasta uz deku, međutim, na neke stvari nije moguće uticati. Svi u porodici potrudićemo se da Mihailo dedu upozna na druge načine: kroz filmove i serije, porodične albume i sećanja... Potrudiću se da od samog početka, na ovaj ili onaj način, bude prisutan u njegovom životu.

S obzirom na to da pored sebe ima majku, dva starija brata i sestru, pomoć oko bebe neće izostati. Milica je u detinjstvu najviše uživala u druženju sa braćom i sestrom, pa neće dugo čekati da Mihailu podari društvo za igru.

‒ Pomoć ću im tražiti, to je sigurno, i nadam se da će se svi u porodici uključiti u Mihailov odgoj. To, međutim, ne znači da ću sve instrukcije slepo pratiti. Naprotiv, vodiću se osećajem. Iz godine u godinu se sve toliko menja. Danas je u redu nositi povoj oko stomaka, za godinu dana neće biti i tako ukrug. Što se vaspitavanja tiče, ne usuđujem se da pričam napamet. Najgori su oni koji tvrde da će biti strogi roditelji, a onda ih dete smota tako da ne znaju gde se nalaze. Potičem iz velike porodice, stoga jedino trenutno znam da želim da mi sin odrasta uz braću i sestre. Vodim se onim da gde ima za jedno ima i za troje ili četvoro. Rado se sećam mojih druženja s Markom, Ivom i Radomirom i letovanja u Crnoj Gori. Svake godine, kada se završi pozorišna sezona, odlazili smo u tatino rodno mesto gde imamo vikendicu. Svi moji odmori vezani su za to mesto. Često bismo, doduše, umeli da odemo i do primorja kada tata ima predstavu. Umeo je da se odrekne honorara da bi nas poveo sa sobom. Znali su da nam dođu i rođaci i prijatelji... Kuća nam je uvek bila puna. Volela bih da moje dete sve to iskusi.