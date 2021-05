Uloga u Boljem životu u zvezde je vinula Snežanu Savić, a nećete verovati kojoj našoj mega popularnoj pevačici je bila namenjena

Uloga Snežane Savić bila je namenjena njoj, ali...

Nina Andrejević možda je bila sporedni lik u „Boljem životu“, ali je na poseban način obeležila karijeru Snežane Savić. Iako je poslednja epizoda čuvene serije prikazana pre više od tri decenije, dobro se sećamo raskošne crnke zbog koje je Slobodan Popadić gubio glavu.

No, da li ste znali da je uloga Snežane Savić prvobitno bila namenjena drugoj slavnoj dami? I da je Nina trebalo da bude plavuša? Naime, producenti su želeli da lik otelotvori velika zvezda, a tada je to bila, kao što je uostalom i danas ‒ Lepa Brena. Glas i stas je svakako imala, a već je pokazala i glumački talenat u filmovima „Tesna koža“ i „Nema problema“.

‒ To je bilo veoma davno, više se i ne sećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, jer snimanje može da traje i dve godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima širom Jugoslavije, svetskom turnejom... Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umela ‒ rekla je jednom prilikom Brena, koja je u to vreme bila zauzeta i filmom „Hajde da se volimo“.