Posle više od četiri decenije bavljenja muzikom Lepa Brena donela odluku koja je sve iznenadila

Posao Lepe Brene više neće biti samo pevanje, a odluka da se posle više od četiri decenije bavljanja muzikom oproba u drugim vodama naišla je na veliki šok. Zvezda eks-Jugoslavije poslednjih meseci odmara se na svom brodu u društvu supruga Slobodana ‒Bobe Živojinovića. Nakratko je doputovala u Beograd kako bi završila nove poslovne angažmane, pa se vraća u Budvu.

Mesecima su krstarili Jadranskim i Sredozemnim morem, a za „Blic“ je Lepa Brena pričala o svom novom plovilu, kao i pokretanju novog biznisa.

‒ To je jedan lep brodić od nekih sto fita, sa pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Želeli smo sebi da priuštimo nešto jer je bila specifična situacija. Nismo mogli da se družimo, mogli smo samo da plovimo. Tako da sam bar imala godinu dana pauze i odmora da prođem ono što sam celog života zaista želela, da plovim i da sam na vodi. Obožavam more i vodu, a volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam želela ‒ smeje se Brena.

Posao Lepe Brene uskoro će biti i ovo

Iako je godinama bila vlasnica „Grand produkcije“, Brena ne krije da joj je prodaja veoma teško pala.

‒ „Grand“ je naše dete. Poraslo je, odraslo. Bio je trenutak i takav poslovni dogovor. Bez obzira na to što nismo u vlasničkim odnosima, uvek ću ostati da radim i sarađujem sa „Grandom“, jer to je nešto što je meni blisko, a u toj kući se osećam kao u svom domu ‒ iskreno je rekla Brena, a zatim otkrila šta će u budućnosti biti njen novi poslovni poziv.

‒ Spremamo sada nešto novo, a ja ću da se bavim nekim sitnim lepim stvarima koje će biti posvećene ženama. Nešto što se zove „Brena beauty“ i „Brena healthy“. Sigurno se neću baviti modom zato što modu prepuštam velikim svetskim kreatorima, a ja tome nisam vična. Ne verujem da mogu da im pravim konkurenciju. Neće biti šminka. Hoću da pokažem kako živim, šta koristim i šta možete da upotrebljavate da biste ostali vitalni i da biste se osećali dobro, bez obzira na to koliko imate godina ‒ zaključila je Brena za ovaj dnevni list.