Komemoracija Miri Furlan: Žarko Laušević se potresnim rečima oprostio od dive jugoslovenskog filma (foto)

Komemoracija Miri Furlan, koja je preminula 20. januara u Los Anđelesu, održana je danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Prijatelji i kolege poslednji put su se oprostili od dive jugoslovenskog filma, među kojima i Anica Dobra, Mirjana Karanović, Branko Cvejić, Jelena Stupljanin, Rada Đuričin...

Boško Karanović

U Mirinu čast govorili su Jasna Đuričić, Anita Mančić, Voja Brajović, Olja Bećković, Goran Marković, Miki Manojlović i Žarko Laušević, koji se, sprečen da prisustvuje komemorativnom skupu, prisutnima obratio preko video-linka:

‒ Mi smo glumci, nama je sve to lako. I ljubav i mržnja, i bol i strah. Suze su lična stvar. Prva suza ovde, na ovoj sceni, sa njom, Mirom Furlan. Bila je to premijera naših „Iluzija“, naših pozorišnih iluzija. Suze zajedno ovde sa njom na sceni, suze cele sale, našeg voljenog pozorišta čijim imenom nismo prestali da se dičimo ni posle sopstvenih umiranja pod ovim krovom. Nekoliko godina kasnije tamo daleko zajedno smo pustili suzu zbog novog susreta, ali i naših izmenjenih života. Mira Furlan je bila plave krvi, i na sceni i van nje. I kad bi briljirala u ulozi neke prostakuše, plemkinja u njoj se pokazivala. Nije je mogla uniziti nijedna životna situacija. Posle tog osmeha i najveći krivokletnici mogli su da osete samo stid.

Komemoracija Miri Furlan - Kolege i prijatelji u suzama

Komemoracija Miri Furlan

‒ Poslednji susret kad je snimala film za koji su mi rekli da je njen poslednji. Ne postoji poslednji film Mire Furlan. Ovo danas nije komemoracija, nego predstava o komemoraciji jedne duše ‒ rekla je kroz suze Olja Bećković.

Mira Furlan rođena je 7. septembra 1955. u Zagrebu, gde je diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti. Iste godine postala je članica Hrvatskog narodnog kazališta, na čijoj je sceni ostvarila zapažene uloge za koje je višestruko nagrađivana. Pored impozantnog pozorišnog opusa, pamtimo je i po kultnim filmovima: „Lepota poroka“, „ Otac na službenom putu“, „U raljama života“, „Za sreću je potrebno troje“, „Braća po materi“... Boško Karanović

Ljubav sa beogradskim rediteljem Goranom Gajićem počela je 1986. godine i trajala do poslednjeg daha. Zbog njega je pred početak rata u bivšoj Jugoslaviji živela na relaciji Zagreb–Beograd. Što zbog čvrstih stavova kojima je ostala verna do kraja, što zbog ljubavi koja je živela pune tri i po decenije, Mira Furlan bila je proterana iz matičnog pozorišta i rodnog grada. Novostvorena država konfiskovala je stan njenih roditelja u Zagrebu. U sopstvenoj zemlji postala je „persona non grata“, ali je zato u Beogradu bila dobrodošla. Ipak, sa suprugom je odlučila da život nastavi na drugom kraju sveta, što dalje od ovdašnjih politika i probuđenih nacionalizama sa kojima se nikako nije mirila.

Prva emigrantska destinacija bio je Njujork, metropola u koju se još u mladosti zaljubila. U početku je to bio težak život, izbeglički. Radila je kao konobarica, prodavačica, prevodilac... Kasnije, kada je zahvaljujući serijama „Vavilon 5“ i „Izgubljeni“ napokon pronašla svoje mesto pod holivudskim suncem, preselila se u Los Anđeles, gde je donedavno predavala na jednom filmskom institutu. U Gradu anđela na svet je pre 22 godine donela sina Marka. Boško Karanović

Prema informacijama iz izvora bliskih porodici, Mira Furlan dugo je bolovala od virusa Zapadnog Nila koji joj je preneo zaraženi komarac. Poslednjih nekoliko meseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u američkoj bolnici pružena najbolja moguća nega, bolest je, nažalost, bila jača. Preminula je 20. januara u Los Anđelesu.