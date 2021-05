Evrosong 2021: Hurricane zapalile Roterdam, premijerno predstavile izazovne kostime (foto/video)

Grupa Hurricane, predstavnice Srbije na ovogodišnjem "Evrosongu", danas su imale prvu probu u Roterdamu

Najpopularnije evropsko muzičko takmičenje samo što nije počelo, učesnici su uveliko okupirali Roterdam, a trećeg dan probe sve oči bile su uprte u predstavnice Srbije.

EBU / Andres Putting

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić krenule su, kako i sam naziv benda kaže, silinom uragana. Nastup koji prati pesmu „Loco, loco“ bio je dinamičan i turbulentan, a atraktivne devojke scenu su zapalile specijalno dizajniranim kostimima. Potpuno su drugačiji od onih koje smo videli u evrovizijskom spotu predstavljenom pre dva meseca. Moderni, efektni, ritmični, kao stvoreni za zgodni trio iz Beograda. EBU / Andres Putting

Pre polaska u Holandiju, “Uraganke” su otkrile da je za koreografiju zadužen Milan Gromilić, a za kostime Boris Kargotić, dizajner čiji je rad ne tako davno zaintrigirao i pop ikonu Madonu.

- Bićemo same na sceni. Nas je tri, koreografija je zahtevna, skoro svaka reč u pesmi ima neki pokret. Biće mnogo pevanja, ali i plesanja – izjavile su za RTS.

EBU / Andres Putting

Na "Eurosongu" koji se održava od 18. do 22. maja, trio "Hurricane" nastupiće pod rednim brojem devet, druge polufinalne večeri. Ako je verovati onom što smo videli na probi, finale je nadohvat pesme.