Neda Ukraden: U mojoj kući je bilo sramota da budeš neobrazovan

Neda Ukraden važi za jednu od najtalentovanijih pevačica na ovim prostorima, a mnoge njene pesme postale su evergrin. Ipak, i pored ljubavi prema muzici, pevačica je završila čak dva fakulteta – engleski jezik i književnost i pravo.

Ipak, na početku karijere njen otac nije baš bio za to da bude pevačica, te je zahtevao da se ona obrazuje.

-Odgajana sam u takvoj kući da je bilo sramota da nisi obrazovan. Živeli smo u Sarajevu, bilo je tu fakulteta, šta sad, ti sediš kući? Ja sam počela da pevam, a otac mi kaže “Dobro sine, to ti je za popodne, a šta ćeš ti, od čega ćeš da živiš, nećeš valjda da pevaš, da budeš pevačica?” (smeh). To pevačica to je kao da si jadnica – ispričala je Neda pred kamerama emisije “Premijera” .