Lepa Brena: Kod nas se čovek preko 50. godine otpisuje, a žene su matore već sa 30

Slobodan Boba Živojinović i Lepa Brena ovih dana su boravili u Madridu lepim povodom. Njihov kum, rumunski teniser Jan Cirjak je slavio 80. rođendan, a folk legenda je otkrila kako su se proveli na gala žurci.

– U Madridu je naš venčani kum Jon Cirjak slavio svoj rođendan. Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čoveka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog sveta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam.

Šta vas je najviše oduševilo na proslavi?

– Shvatanje života i drugačije viđenje stvari. Kod nas se čovek koji pređe 50. godinu života gotovo otpisuje. To naročito važi za žene. Za nas govore da smo stare i matore već sa 30 godina, a muškarci imaju veliku prednost u odnosu na nas. Zbog toga sam srećna što sam prisustvovala svetskom establišmentu koji ne poznaje predrasude i poštuje sve godine, poštuje tuđi rad.

Kada ste sa takvim ljudima i kada ste okruženi takvim veličinama, znate da ste na pravom mestu i da tu pripadate.Kojoj vi grupi pripadate? Grupi kakvih žena?

– Osećam da pripadam istoj toj kategoriji vrednih i ostvarenih ljudi, pa ne priznajem da su godine prepreka da se bavite sobom, da radite neki posao i da se bavite sobom. One priče: „Kada prestajete? Da li ste baka, da li ste ovo ili ono…?“ nerviraju me i deprimiraju. Razumem ja odlično šta znači šou-biznis, ali neću se nikada predati primitivizmu, malicioznom i malograđanskom stilu načina života i komunikacije. Podržavam sve žene da budu i osećaju se dobro, da se bave sobom i svojom karijerom, bez obzira na to koliko godina imaju i da znaju da su uvek dobre, vredne, lepe i pametne. Takođe, ne prihvatam nikakav antagonizam protiv muškaraca. Treba da dajemo jedni drugima podršku, da se volimo i da se poštujemo.

