Mirka Vasiljević priznala kako vaspitava ćerku i izazvala burnu polemiku

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić imaju troje dece: – sinove Andreja i Mihajla i ćerku Adrijanu. Mirka često govori o izazovima roditeljstva i ne skriva da je stroga majka. Sada je za Premijeru ispričala kako usmerava ćerku i izazvala burnu polemiku.

-Da mora da zna da je žensko, a to podrazumeva da mora da zaćuti kada treba jer mi treba mi mudro da naučimo da ćutimo, onda može da opstane brak, da dobijete šta god hoćete. Da bude dama, da se ne ponaša onako kako dami ne priliči. Da bude pravična i srećna, rekla je i otkrila šta je po njenom mišljenu važno da emotivna veza opstane



-Ja mislim da kompromisa mora da bude konstantno, svaki dan. U raznim situacijama neko mora da popusti, da sačeka, da pričeka. Dok su god to neki problemi koji ne ugrožavaju porodicu, to su smešni problemi. Ako dođe do drugih problema, mora da se zatvori u četiri zida i to reši – zaključila je 28- godišnja glumica.