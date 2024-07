Dosta je i Sevilje, a i mamine vile! Tajna lokacija Anastasije Ražnatović otkrivena, ovde smestila kofere FOTO

Anastasija Ražnatović letuje na najskupljoj destinaciji na svetu

Dobro je poznato da Ceca Ražnatović spas od letnjih vrućina godinama pronalazi u svom privatnom raju na Kipru, koji je ujedno postao i njena oaza u koju se sklanja kad zaželi da se odmori od obaveza i uživa u apsolutnom miru.

Ipak, njeni naslednici Anastasija i Veljko ne odlaze tako često u sagrađenu vilu na obodima mora.

Veljko je u Titelu, gde sa suprugom Bogdanom i sinovima uživa u letnjim danima, a s obzirom na to da je peti član porodice tek nedavno došao na svet, Veljko i Bogdana, ne planiraju neko veće putovanje, bar kako nam se čini ne za sada. Instagram

Sa druge strane, Anastasija nakon ceremonije venčanja sa suprugom Nemanjom Gudeljom, koja se odigrala u Beogradu, zaputila se u Sevilju, gde je odavno svila ljubavno gnezdo, a zatim je odlučila da predah od svih obaveza pronađe, ni manje ni više nego na destinaciju koja je među najskupljim na svetu.

U pitanju je Ibica, poznata po zagarantovanom provodu, luksuznim hotelima, još luksuznijim restoranima i rajskim plažama.

Kako smo imali prilike da vidimo na fotografijama sa društvenih mreža, Anastasija se ne odvaja od Nemanjine sestre Vanje, koja joj na Ibici pravi društvo. Instagram / raznatovicanastasija

Podsetimo, idilično imanje pod kiparskim suncem, daleko od gradske vreve i medijske pompe, Ceca je pronašla u Aja Napi, mirnom mestu na obali Sredozemnog mora, koje broji nešto više od dve i po hiljade stanovnika. Instagram / raznatovicanastasija

‒ Na poziv prijatelja otišla sam sa decom na Kipar i oduševila se. Posebno mi se dopala regija oko Aja Nape.





Nisam dugo razmišljala da li da baš tu kupim kuću, jer sam odabrala deo obale gde imam apsolutnu privatnost ‒ ispričala je svojevremeno Ceca Ražnatović, kojoj je u kupovini luksuzne nekretnine pomogao prijatelj, advokat Fotos Pitađis.

Na gotovo pet stotina kvadrata prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bela boja, tipična za građevine na primorju.

Do centralnog ulaza dolazi se preko balkona, dok se popločanim putem, koji se pruža preko dvorišta, stiže do bočnog dela sa prostranom terasom.

Ceca obožava taj balkon jer se odatle pruža predivan pogled na more, ali i silazi se do bazena. Iako je plaža samo četrdesetak metara dalje, retko odlazi do nje.

Ipak, postoji jedno mesto na potesu između kapije i obale koje rado posećuje. Reč je o kapeli, sagrađenoj kad i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osveštali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve.