Viktorija Mihajlović raznežila javnost posebnim gestom: Tata, uvek si u mom srcu... FOTO

Viktorija Mihajlović je veliki fan tetovaža. Zapravo, na telu ima čitavu kolekciju zanimljivih crteža i natpisa. Starija ćerka slavnog fudbalera Siniše Mihajlovića i zgodne italijanske voditeljke Arijane nedavno je pokazala još jedan tatu koji za nju ima posebno značenje.

Slika na desnom ramenu možda je jednostavna, ali govori sve. Nacrtano srce, i u njemu četiri slova „papa“, italijanski naziv za tatu. On je uvek u srcu.

Fotografiju na Instagramu pratila je emotivna poruka koja je mnogim pratiocima naterala suze na oči. Bilo je to u aprilu, četiri meseca posle Sinišine prerane smrti, kada je otkrila kako pokušava da se vrati svakodnevici nakon gubitka voljenog oca.

„Kad me pitate kako to radim, kako se smejem sa prijateljima, izlazim na večere, igram, pevam, kako ponovo živim, odgovaram da sam ja tatina ćerka. Nije me učio da plačem, da ne reagujem i ne živim. Živim i živeću svaki sekund svog života da bih ga učinila ponosnim“, napisala je Viktorija između ostalog.

Siniša nedostaje svima i sigurno bi bio ponosan na svoju decu i suprugu. Porodica se drži zajedno, pokušavaju da pronađu utehu kako umeju i znaju, a skoro da ne prođe dan da neko od njih ne evocira uspomene na legendarnog fudbalera. Tata je uvek u srcu, poručuje i slika na Viktorijinom ramenu.