Vodič Adrijane Lime kroz negu u trudnoći: Tri zlatna pravila i prirodni lek protiv strija

Trudna Adrijana Lima blista, ovo je njena tajna

Između lepote i zdravlja mora da stoji znak jednakosti, kaže jedna od najlepših žena današnjice. U 41. godini Adrijana Lima blista od sreće – uskoro će ponovo postati mama, a reklo bi se i da je konačno pronašla čoveka koji bi mogao da bude ljubav života. Iako nekima neobično deluje sa viškom kilograma, zanosna Brazilka nema problem s tim, čak ih ponosno pokazuje. Najvažnija je beba koja će ovog leta izaći iz njenog stomaka.

‒ Držim se tri pravila: zdrava hrana, jer ona nam je gorivo, što više kretanja i pozitivne misli, kakva god da je stvarnost. Izgled podupire unutrašnja lepota, jedno bez drugog ne ide. Kao majka dvoje, uskoro troje dece, nastojim da zdrave navike prenesem na njih. Želim da im budem dobar uzor i da od malih nogu nauče da brinu o sebi. Kada ste u drugom stanju, morate da vodite računa o hrani koju konzumirate, a ja preporučujem da to budu namirnice organskog porekla. Promenila sam i kozmetičke preparate: danas mi više odgovaraju oni na prirodnoj bazi, kao što je, na primer, moj sveti gral, „Weleda“ gel za tuširanje – otkrila je Adrijana magazinu „Marie Claire“.

Getty Images

DUBOKA HIDRATACIJA

Da, „reč je o dubokoj hidrataciji”. Nekadašnji Viktorijin anđeo odlično zna koliko je ta stavka bitna. Pošto je lice njen posao i često je opterećeno teškom šminkom, remont je neophodan. Ali, hidratacija počinje iznutra. Treba piti dovoljno tečnosti, a “Waterdrop” je brend koji svima rado preporučuje. Reč je o mikrodink varijanti, to jest granulama u obliku kockica, napravljenim od prirodnih biljnih i voćnih ekstrakata. Nema aditiva, šećera i kalorija, samo vitamini i minerali koji imaju moć da začas regenerišu ceo organizam. Izvrsno za trudnice.

ZAGREVANJE

‒ Svakog jutra radim kardiovežbe. Pet do deset minuta preskačem vijaču, oko 150 preskoka. Ako je vama to previše, radite u serijama od 10 do 15 skokova, sa kratkim pauzama. Savršeno je za početak dana i cirkulaciju – kaže manekenka koja je, inače, pasionirana bokserka. Kada je ostala u drugom stanju, na “plemeniti sport” je morala da zaboravi, ali ne sumnjamo da jedva čeka da ponovo sebi obezbedi “Roki formu”.

Instagram

HLAĐENJE

Masiranje lica ledom je tretman kome rado pribegavaju mnoge žene. Prirodni lifting, slažu se. Ako im led nije na raspolaganju, pomaže i umivanje hladnom vodom, kao što svakog jutra radi Irina Šajk. Adrijani se takođe dopada taj ritual, a ima još jedan trik: za umivanje ne koristi običnu “česmovaču”, već flaširanu vodu. Čista je, bezbedna, nema hlora i ostalih hemikalija koje mogu da isuše lice, što je posebno važno za osobe sa osetljivom kožom.

AROMATERAPIJA

‒ U svakoj prostoriji u kući imam difuzer, osveživač vazduha, sa različitim eteričnim uljima. Menjam ih u zavisnosti od raspoloženja – priznaje Lima. Najviše voli lavandu jer ima bezbroj pozitivnih efekata, smiruje nas i opušta. Smirivanje je poželjno kada imate decu koju ne drži mesto, kaže u šali. Poverenje je poklonila brendu “365 Whole Foods Market”, čije lavandino ulje ne koristi samo za osvežavanje prostorija već ga često nanosi i direktno na kožu kako bi ublažila upalne procese.

Profimedia

ULJE ZA TELO

Pre nekoliko meseci otkrila je proizvode kompanije “Soma Ayurvedic”, na bazi bilja.

‒ Neverovatni su. Odličan je serum sa vitaminom C, kao i antiejdž krema, gel za područje oko očiju, očaravajuće ulje za telo sa ekstraktom jasmina. Ne volim losione za telo, ali ulje je nešto drugo. Ima više prirodnih sastojaka i pomaže u borbi protiv strija posle trudnoće. Koristim ga svakog dana.

MOĆNI AKAI

Akai bobice, plodovi visokog palminog drveća, sadrže antioksidanse koji čiste toksine iz celog organizma. Bogate su vlaknima, vitaminima, aminokiselinama, mineralima, a u Južnoj Americi, gde ih ima najviše, veruju da usporavaju i proces starenja.

‒ Odrasla sam uz akai. To osvežavajuće i veoma ukusno voće u Brazilu jede se na različite načine. Akai u prahu možete preliti mlekom i dobiti ukusnu kašu, a meni je omiljena smuti varijanta – dodajte još neko voće, med i komadiće čokolade, pa sve stavite u blender. Jedna čaša dnevno čuva zdravlje i vraća energiju, a puna je ukusa.

Shutterstock