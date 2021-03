Nega Monike Beluči: Tajna je tako jednostavna

Monika Beluči nije samo jedna od najpoželjnijih žena današnjice. Ona je simbol vanvremenske lepote. Italijanska diva zrači i osvaja gde god se pojavi, ali pre svega je skromna i pristupačna osoba, koja često pocrveni kada joj uputite kompliment. Sa Monikom smo razgovarali o vremenu koje prolazi i, naravno, lepoti koja je, za razliku od vremena, u njenom slučaju očigledno neprolazna. Štaviše, u 56. godini izgleda čudesno, mada ni to nije dovoljno dobar epitet. Nega Monike Beluči - u čemu je tajna?

‒ Prošla sam kroz različita iskustva, a svako me je kalilo na svoj način. Jedno od najvažnijih bio je odlazak iz porodičnog doma i rodnog grada, što se dogodilo kada sam bila veoma mlada. No, već tada sam pokazala da sam spremna da se suočim sa svim preprekama koje život baci pred mene. Ispunila sam snove iz detinjstva, ušla u modnu industriju, a potom i u svet filma. Imala sam i mnogo sreće, koja je često odlučujući faktor. Takođe, ćerke su me naučile mnogim važnih stvarima. Nadam se da i one uče od mene. Majčinstvo mi je otvorilo sasvim nova vrata i poglavlja. Izvukla sam dobre pouke iz svega što je ostalo iza mene, što se na neki način i podrazumevalo jer dolazim iz snažne ženske zajednice. Odrasla sam uz dve divne bake, koje sam obožavala i koje su mi bile ogromna podrška. Od njih sam takođe mnogo naučila o životu.

Starija ćerka Deva ima 16 godina i krenula je maminim stopama. Njeno lepo lice već smo videli u modnim kampanjama čuvenih brendova. Mlađa Leoni uskoro će napuniti 11. Može li se reći da je majčinstvo najvažnija uloga u kojoj se ikada našla?

‒ To nije uloga. To je svrha postojanja, da je najispravnije nazovemo. Presrećna sam što sam dobila priliku da postanem majka, dva puta. Bezuslovna ljubav, neprestano davanje koje me apsolutno ispunjava. Drugačije shvatanje života. Mnogo više od uloge.

Otkriva da je zaštitnički nastrojena prema deci, ali im, u isto vreme, stavlja do znanja koliko su važne sloboda i nezavisnost, naročito u svetu muškaraca kao što je naš.

Uprkos statusu dive i „femme fatale“, ne laska joj previše kada joj kažu da je jedna od najlepših i najsenzualnijih žena današnjice.

‒ Uopšte mi ne godi, zaista. (smeh) Uvek ističem da je lepota poklon. Ali, poklon koji se s vremenom menja, pa i vi morate da se menjate s njim. Ako želite da u pedesetoj izgledate isto kao u dvadesetim, onda ste ludi. I patićete zbog toga. Treba da se fokusirate na unutrašnju lepotu i da nju gradite. Bez lepote duše bićete prazni kada prođe mladost i kada padnu maske. Ništa neće ostati osim pustoši, bez obzira na svu lepotu koju je nekad imalo vaše lice.

Nega Monike Beluči - Godine donose novu moć

A kada stane pred ogledalo, u njemu ne vidi samo kako izgleda.

‒ Vidim da vreme prolazi. S godinama se menja i naš sistem vrednosti. Ono što mi je značilo kada sam imala dvadeset ili trideset danas mi možda ne znači ništa. I u tome je osnovna razlika. Moramo da se pomirimo s činjenicom da sve prolazi i da prihvatimo starenje. Ne vidim zbog čega se ljudi toga stide, zbog čega odbijaju da prihvate sebe kada se pojave bore. Štaviše, stičemo novu energiju i moć, jer smo stariji, iskusniji, mudriji. Uopšte nije važno da izgledate mlađe u odnosu na svoje godine. Sasvim je dovoljno da izgledate fenomenalno u svojim godinama. Sve je u glavi.

Redovno se pojavljuje u bjuti-kampanjama, što je dokaz da ima posla i za žene koje pređu pedesetu.

‒ Drago mi je što se kozmetički brendovi sve više odlučuju za zrele žene. Time ukazuju veliko poštovanje svim generacijama, a damama poručuju da ne bi trebalo da se plaše starenja, jer ima mesta za sve nas, bez obzira na bore. Takođe, danas ženski svet ima više slobode i nezavisnosti, a i veća prava da odlučuje o sopstvenom životu.

Nega Monike Beluči vrlo je jednostavna.

‒ Najvažniji su redovno tuširanje, hidriranje i zdrava hrana. Vodim računa o koži, ali ne preterujem. Svakog dana koristim hidratantnu kremu. Danas ženi nije lako da vodi računa o sebi, pogotovo zaposlenoj majci. Ustaje rano, vodi decu u školu, priprema ručak, trči na posao... Nema baš mnogo vremena da misli na sebe.

Profimedia

Zahvalna je, kaže, što ima priliku da se bavi ovim poslom. Da li je ostvarila sve profesionalne i privatne snove?

‒ Uvek se radujem kada mi stigne novi scenario ili kada treba da počnem snimanje sa rediteljem čiji rad cenim. I posle toliko godina, dolazak na set u moju dušu unosi posebnu radost i uzbuđenje. Kreativnost me pokreće. Srećna sam što i dalje puno radim, iako sam u šestoj deceniji. Kad sam bila mlađa, verovala sam da će biti drugačije, da ću možda izgubiti entuzijazam. Međutim, neprestano mi nude nove uloge, koje su danas interesantnije i ozbiljnije. Uz njih mi se pruža prilika da otkrivam neke druge strane ženstvenosti. Nisam ni sanjala da čovek može da bude ovoliko srećan.