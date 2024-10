Mira Karanović: U šoku sam, uvek sam mislila da se to dešava samo nekom drugom

Mirjana Karanović spada u onu kategoriju javnih ličnosti koje bez ustručavanja, jasno i glasno, iznose svoj stav o raznim društvenim pojavama, a spremna je i da pruži podršku kad god je to neophodno. Milan Maričić ATA images

Tako je, između ostalog, odbila da glumi sa Branislavom Lečićem, kada je nekoliko koleginica diglo glas protiv njega.

Ovoga puta, Mirjana Karanović solidarisala se sa svim ženama obolelim od karcinoma.

U oktobru, mesecu borbe protiv raka dojke, proslavljena glumica izvodi predstavu „Sedam sati sunčeve svetlosti”, koja otvara vrata u složeni svet života glavne junakinje koja, kada se razboli od teške bolesti, oseća kao da je potpuno sama u toj borbi.

- Ljudi koji imaju rak često osećaju krivicu i misle da je to njihova sramota, pa često ne žele ni da otkrivaju. Pogotovo je za žene rak dojke težak, i to sa više aspekata. Zbog toga ih treba ohrabriti. To nije sramota, već bolest koja može da uhvati bilo koga – izjavila je Mirjana Karanović u emisiji „Kec na 11”. ATA Images

Istovremeno, istakla je važnost brige o zdravlju.

- Bez obzira na to koliko su žene promenile svoju poziciju, ono što se zove porodica i dalje počiva na ženskoj energiji. Ta količina brige za svakog člana dovodi do situacije da žene često zanemaruju sebe, stavljajući se na poslednje mesto. Moraju zdravlje staviti na prvo mesto, jer će tako biti bolje i za druge.

U razgovoru sa Ivanom Ivanovićem, Mira je iskreno priznala:

- U poslednjih nekoliko meseci dve ili tri prijateljice su mi rekle da im je doktor otkrio kancer. Za mene je to bio šok, tim pre što su sve one mlađe od mene. Onda sam shvatila da se mnoge žene danas suočavaju sa tim problemom.







- Nekada se mislilo da se to dešava nekom drugom, tamo negde, ali nije tako - zaključila je.