Snežana Savić jedva izustila: Nje više nema

Majka Snežane Savić bila je njena najveća podrška i oslonac u životu, sve do pre nekoliko meseci kada je preminula.

Iako je dočekala duboku starost, glumica gubitak majke i dalje ne može da prežali, o čemu je iskreno govorila pred kamerama. Antonio Ahel/ATA Images

- Majka mi je preminula osmog februara i to me je potpuno slomilo, iako je ona doživela duboku starost, zakoračila je u 91. godinu, ali bez obzira na godine, to je jedan nenadoknadiv gubitak.

Apsolutno, majka je jedna, gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško - rekla je ona pre izvesnog vremena.

Svesna da će dalje morati bez majčinog zagrljaja i tople reči, glumica se trudi da u unuci, ćerki i poslu pronađe utehu.

Ipak, kada dođe kući uveče, bude veoma teško, te sećanja samo naviru.

Nedavno govoreći za televiziju UNA otkrila je da se i dalje bori sa tugom za majkom, iako je sada već prošlo skoro godinu dana.

- Još uvek je nekako ta bol sveža.I dalje mi je to baš rana velika i duboka iako je ona otišla pre više od pola godine. Miroslav Milić

Hoću da je pozovem, a u trenutku se setim samo da nje više nema - rekla je setnog glasa glumica.







Majka Snežane Savić iako možda fizički više nije prisutna u njenom životu, zauvek će ostati da živi kroz uspeomene koje su godinama stvarale.