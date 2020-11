Otac Đorđa Davida tragično je nastradao kada je pevaču bilo samo 15 godina. Bolne prošlosti i događaja kojem je i sam prisustvao, Đorđe se prisetio sa ogromnom tugom. Otac Đorđa Davida bavio se politikom, a posle porodične tragedie pevač je želeo drugačiji život za sebe. Želeo je slobodu i izabrao je umetnost. Završio je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a kako kaže, krivac za to bio je njegov, sada već pokojni otac.

– Otac Vasilije odveo me je sa 10 godina u dramsku sekciju koju je imala radio televizija Beograd. Tada sam prvi put video Buleta Goncića, Sonju Savić, Brstinu i druge – rekao je David piše “Grand online”.

David je priznao da isprva nije imao nameru da se bavim umetničkim poslom. Međutim, na taj put odvela ga je velika životna tragedija kada mu je otac nastradao.

– Moj otac je bio član saveza komunista, i do su svi gledali da prigrabe neku lovu i vikendice, a njega to nije zanimalo. On je bio tajni savetnik u Titovom kabinetu – ispričao je pevač, a onda se setio nemilog događaja čiji je bio učesnik.

– Bila je u pitanju politička nameštaljka, izrežirana. On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoveku naprave lom u glavi – rekao je Đorđe i dodao da je upravo zato odbio da ide očevim stopama:

– Tražio sam da se bavim nečim što daje slobodu, a to je umetnost.