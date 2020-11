Novak Đoković najbolji na svetu!

Naš sjajni teniser Novak Đoković, po šesti put, na svečanosti u Londonu, dobio pehar namenjen najbolje rangiranom teniseru sveta na kraju godine. Đoković je ove godine osvojio pet trofeja, „ATP kup“, grend slem u Melburnu, Dubai, Sinsinati i Rim.

🏆 ATP Cup

🏆 Australian Open

🏆 Dubai

🏆 Cincinnati

🏆 Rome@DjokerNole is the year-end No. 1 in the @FedEx ATP Rankings for a record-tying sixth time! 👏 pic.twitter.com/rcoESMCwvX

— ATP Tour (@atptour) November 6, 2020