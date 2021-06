Maestralni Đoković osvojio Rolan Garos: Otkriveno ko je dečak koji je u suzama i uz vrisak primio Noletov reket (video)

Novak Đoković osvojio Rolan Garos - bruji cela planeta! Ovo je drugi put da maestralni Đoković osvaja Rolan Garos. U finalu Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu savladao je Stefanosa Cicipasa sa 3:2 posle velikog preokreta - 6:7 (8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Meč na stadionu "Filip Šatrije" trajao je četiri sata i jedanaest minuta.

Ovom pobedom, Nole je ispisao istoriju i postao prvi teniser sa najmanje dve titule na sva četiri grend slem turnira. Takođe, prvi je teniser koji je sa više od 30 godina života uzeo sedam titula na Grend slem turnirima.

Međutim, ono što je jučerašnju pobedu najboljeg tenisera sveta učilo još većom jeste priča koja se sa suzama u očima prepričava. Naime, srpski as je reket kojim je osvojio 19. grend slem titulu poklonio jednom dečaku, a on je bio toliko oduševljen da je ta scena obišla ceo svet.

Đokovića su na konferenciji za medije jedva dočekali da upitaju ko je taj presrećni dečak.

- Ne znam ko je dečak, ali sam ga čuo sve vreme. Bodrio me je kada sam gubio 2:0. Čak mi je davao i savete tokom meča, kao trener (osmeh). On je bio najbolji izbor, želeo sam njemu da dam reket jer me je podržavao tokom čitavog meča - rekao je Nole, čovek sa najvećim srcem na svetu.

Guliver Getty Images