Emina Jahović otkriva da li je češće koristila moć suza ili moć kozmetike, dva najjača ženska oružja, i kako je u teškim trenucima posle razvoda rođena “Yaemina”

Zadovoljstvo je slušati ljude koji su posle mnogo uložene energije i ljubavi ostvarili svoj san, a Emina Jahović oduvek je maštala o svojoj „beauty“ liniji. Da bi tu želju ostvarila, proteklih šest godina u drugi plan stavila je čak i muziku. Odlazila je na najveće svetske sajmove kozmetike, od Šangaja, preko Hong Konga i Dubaija, do Bolonje, obilazila fabrike u Italji, Turskoj i Nemačkoj, razgovarala sa cenjenim tehnolozima… Tražila je one koji će umeti da naprave baš onakve pudere, maskare, ajlajnere i parfeme kakve je zamislila. U 55 proizvoda koji čine “Needed” liniju utkala je sve što je tokom niza godina bavljenja muzikom čula i naučila u šminkernicama. Danas kaže da svoj brend doživljava kao treće dete, a budući da ima dva sina ‒ „Yaemina“ je devojčica koja je mnogo komplikovanija od dečaka.

‒ Ljudi termin “zvezda” uglavnom koriste kad govore o glumcima, pevačima, voditeljima, a ja verujem da one postoje u svakoj profesiji. I među lekarima, advokatima, naučnicima, profesorima ima onih koji se ističu. Kolekcija je napravljena za žene koje ne priželjkuju da budu neko drugi, već da izgledaju najbolje što mogu. Upravo to je filozofija svakog “Yaemina” proizvoda.

Poznato je da deca lekara često nastavljaju porodičnu tradiciju. Da li su vas roditelji uveravali da bi to i za vas bio najbolji put?

‒ Mama je vrhunski pedijatar, a otac, koga sam izgubila kad sam imala 11 godina, bio je cenjeni kardiolog, mada mu je i psihologija bila vrlo bliska. Stalno me je podsticao da radim ono što me zanima, počev od šminkanja drugarica, pa do pisanja pesama njemu i njegovim prijateljima dok su igrali šah. Kad sam ostala bez oca, gotovo da sam osetila dužnost da nastavim da poštujem svoja interesovanja. Imala sam energiju da izguram to nešto svoje. U kući su uvek znali da sam “dete koje zna šta hoće”. U skladu sa svojim horoskopskim znakom, a to je Jarac, svoj put sam gradila polako, ali sigurno.

U tekstovima koji su o vama objavljivani od kraja 2018, kada ste se razveli, do danas smenjuju se dve teme: “Emina ima novog dečka” i “Emina i Mustafa obnovili ljubav”. Obraćate li pažnju na takve priče?

‒ Prilično sam se umorila, ali srećom negativnu energiju umem da pretvorim u nešto pozitivno. Često, kad sam loše raspoložena, odem u studio i napravim svoje najbolje pesme ili smislim kreativno ime za neki proizvod. Videćete, naziv svakog od njih povezano je s energijom koju nosi.

Zanimljiva je vaša izjava da “žene imaju dva oružja ‒ kozmetiku i suze”. Čiju ste moć češće koristili?

‒ Sada nemam kome da plačem. (smeh) Koliko god žena bila lepa, ako je nesrećna, neće zračiti. Ipak, lagala bih kad bih rekla da nije važno i da zna šta joj dobro stoji.

A kako je bilo kad ste imali “kome da plačete”?

‒ Suze sam najviše koristila dok sam bila dete. Tada sam plakala čim mi nešto nije bilo po volji. U stvari, činila sam to i u braku. Mustafa bio osetljiv na moje suze. Stvarno je bio divan muž, sada prijatelj. Veoma sam ponosna na odnos koji smo uspeli da stvorimo posle razvoda, vođeni željom da sinovi budu podjednako ponosni na nas. Izgleda sa smo otkrili formulu savršenog razvoda.

Pomislite li nekad da ste, kad već tako dobro funkcionišete, mogli ostati i u braku?

‒ Ne, ta ljubav se jednostavno ugasila, a ja sam prilično isključiva. Ne želim da moje reči nekome budu motivacija za razvod, tim pre što je to jedna od najtežih odluka koju žena može da donese, ne samo u tom trenutku. Tek kasnije se suočava s činjenicom da sve obaveze i brige, koje je ranije delila sa mužem, padaju na njena leđa. Nama, ženama, ipak su potrebni muškarci. Dugo smo nas dvoje bili u “čardaku ni na nebu, ni na zemlji”, ali kad sam donela odluku – nisam se pokajala.

I sami znate da je danas prestanak praćenja na „Instagramu“ krunski dokaz raskida ili kraja prijateljstva. Zašto nema Mustafe na listi onih koje pratite, i obrnuto?

‒ U nekom trenutku postojao je razlog za to, a kasnije mi je bilo bez veze da ponovo počnem da ga pratim, jer mi igrice “zaprati‒otprati” deluju neozbiljno.

U jednom intervjuu pomenuli ste da vas sada tračevi pogađaju više nego ranije, jer Jaman ima 12 godina i sve to može da pročita. Da li ste mu u nekom trenutku vi i Mustafa objasnili kako funkcionišu šou-biznis i tabloidi?

‒ Sećam se, kada je u porodilištu prvi put otvorio okice, dali smo mu ime koje na turskom znači “veliki čovek”. Ne verujem u koincidenciju, već da sve nosi određenu energiju. On je izrastao upravo u takvo dete. Vrlo je emotivan, ali razuman, a potpuno sam sigurna da nema detinji mozak. Jasno mu je da je njegova mama još mlada, da ne može uvek da bude sama i da u njen život, kao i u život njegovog tate, jednog dana neko treba da dođe. Međutim, sve što bi makar samo jedan posto smetalo njegovom i Javuzovom razvoju, u mom životu ne bi postojalo. Mogu da budem samo sa nekim ko u svakom pogledu može da bude primer mojoj deci, a dok se to ne desi, biću singl mama.

Možete li sebe ponovo da zamislite u braku?

‒ Verujem u brak. Nedavno mi je jedan rođak rekao da sam “žena rođena za kuću, koja se slučajno bavi svim ovim poslovima”. Svako ko me vidi kod kuće, dok kuvam, to zaključi, ali imam i druge ambicije. Želim da Jaman i Javuz budu ponosni na mene, ali ne zato što sam mnogo zaradila, već što sam imala san koji sam ostvarila….