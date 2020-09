Kloi Kardašijan mogla bi da bude razlog prekida snimanja čuvenog rijaliti-programa „U korak sa Kardašijanima“, koji je emitovan punih 14 godina. Naime, juče je kao grom iz vedra neba svet obišla informacija da je popularnom rijalitiju došao kraj. Poslednja 21 sezona emitovaće se od januara 2021. godine, saopštila je Kim Kardašijan.

– Teška srca doneli smo odluku da se oprostimo od publike. Hvala publici i poslovnim partnerima. Zahvalna sam svima koji su gledali i podržavali mene i moju porodicu ovih 14 neverovatnih godina. Bez „Keeping Up With the Kardashians“ ne bih bila ovde gde sam danas. Ovaj šou nas je napravio onim što smo danas i zauvek ću biti dužnik svima koji su imali ulogu u oblikovanju naše karijere i tako zauvek promenili naš život ‒ napisala je Kim na „Instagramu“ i šokirala fanove.

Rijaliti porodice Kardašijan počeo je da se prikazuje 2006. sa tada malo poznatim sestrama, od kojih je najpoznatija bila upravo Kim. Međutim, s vremenom su i ostale sestre dolazile do svojih fanova, pa je jedna od omiljenih postala i Kloi Kardašijan, koja ovih dana unosi sumnju da je upravo ona razlog prekida snimanja rijalitija.

Kloi Kardašijan čeka drugo dete?

Poslednjih meseci Kloi se na svom profilu na „Instagramu“ hvalila izvajanim telom i kilažom koju je uspela da vrati posle rođenja ćerke Tru.

Ali pre nekoliko dana objavila je sliku s mora na kojoj su njene obline skrivene širokom, lepršavom haljinom, a fanovi su odmah počeli sa pitanjima.

– Da li si trudna? Nemoguće, nisi! Reci nam… – nizali su se komentari pored Kloine objave, a odmah su krenule i konstatacije da je sigurno i to razlog prekida snimanja rijalitija.

Kloi se do sada nije oglašavala po ovom pitanju, niti je brisala takve komentare i pitanja, pa ostaje da vidimo da li će se uskoro pojaviti i neka slika gde se jasno vidi trudnički stomačić.

