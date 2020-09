Rijaliti porodice Kardašijan u narednom periodu doživeće kraj. Američka rijaliti-zvezda Kim Kardašijan-Vest objavila je da će se popularni šou „U korak sa Kardašijanima“ ugasiti posle 14 godina emitovanja. Ona je to objavila na svom „Tviteru“, navodeći da će se poslednja, 21 sezona popularnog rijalitija emitovati od januara 2021. godine.

‒ Teška srca doneli smo odluku da se oprostimo od publike. Hvala publici i poslovnim partnerima. Zahvalna sam svima koji su gledali i podržavali mene i moju porodicu ovih 14 neverovatnih godina. Bez „Keeping Up With the Kardashians“ ne bih bila ovde gde sam danas. Ovaj šou nas je napravio onim što smo danas i zauvek ću biti dužnik svima koji su imali ulogu u oblikovanju naše karijere i tako zauvek promenili naš život ‒ napisala je Kim.

Rijaliti porodice Kardašijan fanovi su obožavali

Rijaliti porodice Kardašijan počeo je da se prikazuje 2006. godine sa tada malo poznatim sestrama, od kojih je najpoznatija bila upravo Kim Kardašijan zbog pojavljivanja u emisiji Paris Hilton. U seriji je najpoznatiji bio Brus Džener, očuh Kardašijanovih, koji je tokom serije promenio pol i postao Kejtlin Džener.

Uprkos brojnim kritikama šou je imao ogromnu popularnost i dobio je nekoliko nagrada na „E kanalu“, na kome se i prikazivao.

Portparol tog kanala rekao je da je bila privilegija raditi s Kardašijanovima, da će im nedostajati, ali da poštuju želju porodice da radi i živi bez kamera, prenose agencije.

