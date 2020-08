Sin Ane Bekute, koga je popularna pevačica dobila sa klavijaturistom Aleksandrom Savićem, oduvek je znao pravu istinu u svom životu.

– Otkako znam za sebe, ja sam i znao da je majka bila prinuđena da jedan deo života bude bez svog deteta. To nikad nije krila od mene. Morala je to da uradi – počinje svoju ispovest Igor za Kurir, koga je pevačica rodila 1976. kao tinejdžerka, sa samo 17 godina.

Igor majci nikada majci nije zamerio što ga je kao bebu ostavila nekoliko meseci u domu za nezbrinutu decu. Posle toliko decenija ćutanja o velikoj porodičnoj drami kroz koju je prošla njegova danas popularna mama Igor je odlučio da progovori.

– Nikada se nije krilo od mene da me je majka ostavila u dom, niti je to na mene ostavilo bilo kakve posledice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Verujte da sam oduvek na taj period gledao najnormalnije. Taman posla da majci zameram što je morala da me da u dom. Nikada joj to nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav zakon bio tada – kaže Igor, koji nije u kontaktu sa svojim ocem.

– Imam sve informacije o svom ocu, ali se ne čujemo, niti se viđamo – otkrio je sin Ane Bekute.

Ana Bekuta nikada nije krila da je svog jedinca Igora sa samo osam meseci morala da ostavi u domu.

– Želela sam da rodim dete. Istina, nanela sam bol svojim roditeljima, jesam ih osramotila, to sve stoji. Zato je Igor nekih osam meseci bio u domu da bi se ta klima u mom selu nekako dovela u normalno stanje i da bi prestale sve te priče. Pritisak okruženja bio je tako snažan i bespogovoran da je moj mali lepi sin morao da se skloni s očiju bezgrešnih. Plod moje mladalačke ljubavi bio je krunski dokaz da sam nedostojna, da me je nečastivi obeležio – rekla je Bekuta.