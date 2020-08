Privatni život Marine Tadić oduvek je bio obavijen velom tajni. Retko je pričala o svojim partnerima, a još ređe su je sa njima viđali. Upravo zbog toga sve je iznenadilo kada je pevačica objavila da je u drugom stanju. Pre šest meseci rodila je preslatku Veru, a sada je javnost oduševila priznanjem.

Naime, Marina Tadić udala se za partnera i Verinog oca, koga je dugo krila od očiju javnosti. Tek posle godinu dana braka, odlučila je da tu vest obelodani.

– Istina je. Uroš i ja venčali smo se prošle godine. To smo učinili veoma tiho, bez cirkusa i pompe. Tako smo želeli i on i ja. Naš moto glasi: Ljubav se rađa iz prijateljstva, jer smo nas dvoje pre braka bili dugogodišnji prijatelji. Posebno me je oduševio kada je postao otac, on je najbolji tata na svetu. Toliko je posvećen i brižan da ne znam da li može bolje. Da ne čuje zlo ‒ rekla je Marina za „Kurir“.

Njen izabranik je beogradski advokat, kome zbog posla prija činjenica da Marina ne želi javno da izlaže njihovu intimu.

U jedom intervjuu za naš magazin Marina je otkrila mali detalj svog odnosa sa partnerom.

‒ Verin tata nije javna ličnost i ne voli da se eksponira. Mi smo kao i ostali parovi. Vrlo smo srećni jedno pored drugog, ali nemamo potrebu da to potenciramo i dokazujemo na društvenim mrežama. Živimo pravi život. On je pre svega divan suprug i još divniji tata. U svemu mi pomaže i ništa mu nije teško. Njih dvoje imaju svoje teme i vreme za šetnju, maženje i uspavljivanje. Trudimo se da ravnomerno utičemo na Verino odrastanje i vaspitavanje ‒ iskrena je Marina.

Marina Tadić udala se za čoveka sa kojim ima prekrasnu ćerku, pa je otkrila da ga ne krije od javnosti, kako se, inače, misli.

‒ Nikada nisam krila partnera. On jednostavno nije čovek iz javnog života i nikada nije želeo da se slika. Ja takođe ne želim da potenciram njegovo javno pojavljivanje jer znam koliko je meni teško kad hoću da se opustim sa prijateljima i onda uvek neka tenzija. Tako da je njemu ovo strahovito – iskrena je Marina.

Sudeći po Marininom profilu na „Instagramu“, izgleda da je odlučila da sa javnošću ipak podeli deo svoje bajke, pa je nedavno na pomenutoj društvenoj mreži objavila fotografiju, koja u skladu sa pravilima njihove ljubavi, ne otkriva previše. Ipak, opis ispod fotografije govori više od hiljadu reči.

„Sve što nam treba“, napisala je Marina i ubrzo potom predstavila je i trećeg člana svoje male preslatke porodice, neodoljivu Veru.