Pevačica Marina Tadić pre skoro četiri meseca rodila je sebi najbolju drugaricu pored koje je naučila mnogo važnih životnih lekcija

Biti majka najlepši je i najteži zadatak. Kad dođete kući iz bolnice sa tim malim, divnim stvorenjem koje gleda u vas i čeka da mu pomognete – nemate mnogo izbora. Ono što ne znate odmah naučite. Ono što ste mislili da znate, ispostavi se da zapravo i ne znate. (smeh) Prvih nekoliko meseci majka je kao neki “aparat” koji daje mleko, presvlači, pere i pegla. Dok se okrenete, prođe vam dan, sumira Marina Tadić za “HELLO!” svoja tri i po meseca sa ćerkom Verom.

– Uvek sam bila brižna, trudila sam se da svima oko mene bude lepo i prijatno. Tako i sada, sa mojom devojčicom, prvo zadovoljim sve njene potrebe, pa ako ostane vremena, i sama se malo opustim. Ipak, roditeljstvo promeni svaku ženu, pa ni ja nisam izuzetak. Čini mi se da je Vera došla na svet sa “zadatkom” da mamu nauči strpljenju, i za sada joj dobro ide – smeje se poznata pevačica, ne krijući koliko uživa u novoj životnoj fazi.

– Mnogo mi se dopada izreka da žena koja rodi ćerku, rodi sebi najbolju drugaricu. Pošto je dojim, logično je što trenutno mene najviše voli. Šalu na stranu, već sada se trudim da gradim lep odnos s njom, pun poverenja i sigurnosti. Želim da od malih nogu zna da može da se osloni na roditelje. Smatram da je to veoma važno za zdravo i pravilno odrastanje deteta.

Vera je energična i svoja iako još nema četiri meseca. Kad nešto naumi, nema šanse da bude drugačije. Puštam da bude po njenom, ali do određene granice, naravno. Tako stiče samopouzdanje. Inače je jako dobra beba, plače samo kada je gladna ili ako je nešto boli. Doskoro su je mučili grčevi, a sada zubići. Sve ostalo je uživanje. Mislim da će biti vesela, živahna i druželjubiva devojčica. Obožava da je u društvu, nikako ne želi da bude sama.

Mama i ćerka svaki dan uživaju u malim ritualima.

– Ujutru kad se probudi, ljuljamo se u našoj “ljulji”, igramo se sa omiljenim drugarima, među kojima su pingvin, delfin i meda. (smeh) Idemo u šetnju. Čitam joj priče. Proteklih nedelja nismo mogli u šoping, ali smo onlajn naručivali stvarčice za bebu. Počela sam da joj kupujem garderobu još pre nego što se rodila. Volim da je lepo obučem, da joj i na taj način razvijam osećaj za estetiku.

Naradila sam se u životu, a i danas radim. Moje dete će imati sve što bude želelo, ali podrazumeva se da joj nikada neću dozvoliti da postane razmažena i bahata. Moraće da zna šta može, a šta ne. Naučiću je da između reči lepo i preskupo ne stoji znak jednakosti.

Pevačica Marina Tadić – Sanjala sam da ću roditi devojčicu Veru

Na pitanje kako je Vera dobila ime pevačica Marina Tadić nam otkriva da je dve godine pre nego što je ostala u drugom stanju sanjala da je rodila devojčicu Veru.

– Ispričala sam to svojim prijateljima i partneru, da ne bude posle da sam izmislila. Rekla sam tada: “Ako ikada rodim devojčicu, zvaće se Vera”. Nekako mislim da je ona sama sebi izabrala ime. (smeh) Vera je nešto bez čega se ne živi, meni je pomagala da se nosim sa izazovima i teškoćama. Dodajte tome ljubav i, eto, to vam je život.

Iako je godinama deo muzičke scene, o privatnom životu popularne pevačice malo se zna. Ni Verin dolazak na svet nije promenio njene principe – „Instagram“ nije “zatrpala” ćerkinim fotografijama, a nerado govori i o svom izabraniku.

– Pred Verom je ceo život da se slika. Neka sama odluči da li će se baviti nekom javnom profesijom, ja nemam pravo da joj to namećem. Njen tata nije javna ličnost i ne voli da se eksponira. Mi smo kao i ostali parovi. Vrlo smo srećni jedno pored drugog, ali nemamo potrebu da to potenciramo i dokazujemo na društvenim mrežama. Živimo pravi život. On je pre svega divan suprug i još divniji tata. U svemu mi pomaže i ništa mu nije teško. Njih dvoje imaju svoje teme i svoje vreme za šetnju, maženje, uspavljivanje. Trudimo se da ravnomerno utičemo na Verino odrastanje i vaspitanje.