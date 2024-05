Fotografije iz HELLO! arhive: Ovako se pre 13 godina u domu Jelene Karleuše i Duška Tošića slavio Uskrs

Dom Jelene Karleuše i Duška Tošića nekada je bio oaza sreće i radosti

Nije tajna da između Jelene Karleuše i Duška Tošića već duže ne cvetaju ruže, ali nije uvek bilo tako. Pre desetak godina, u vreme uskršnjih praznika u njihovom domu vladala je prava porodična idila. Miša Obradović

‒ Iako suprug i ja nismo vernici, Uskrs je za nas divan praznik ‒ pričala je Jelena za HELLO! u aprilu 2011. godine.

‒ Farbanje jaja je tradicija koju ne zaboravljamo i stvarno uživamo u tome. Ove godine ofarbali smo baš mnogo jaja i napravili male poklon-vrećice za goste koji nam dođu u posetu. U njih smo stavili najlepša jaja, malo šarene slame i čokoladnog zeku.

‒ Uskrs je za nas dan porodičnog slavlja, dečje radosti, smeha i okupljanja prijatelja. Naravno, obavezan je i turnir u razbijanju jaja. Miša Obradović

U ta srećnija vremena porodice Karleuša i Tošić bile su u punom sastavu i svi su se okupljali oko zajedničke trpeze.

‒ Duškova familija je skup najskromnijih i najpoštenijih ljudi koje sam upoznala. Uvek su dobro raspoloženi i nasmejani, blagi i spremni za druženje i šalu. Da sam ih birala, ne bih bolje izabrala ‒ tvrdila je pevačica, koja je svoje najbliže opisivala kao „skup šarmantnih mangupa“. Miša Obradović

‒ Svi u mojoj porodici uživaju u gurmanlucima i druženju, uvek su spremni da zasmejavaju i zabavljaju društvo. U tome, naravno, prednjači moja majka, koja je najduhovitija žena koju poznajem. Pored toga što je fantastična kuvarica, rođeni je šoumen i ljudi za vreme ručka bukvalno padaju sa stolice zbog njenih šala i doskočica.

‒ Moj suprug i ona su tandem za zabavljanje gostiju, a kako vidim, član njihove ekipe sve više postaje i Atina, koja je očigledno rođena da bude u centru pažnje.





Miša Obradović

Pričajući o korenima i tradiciji, Jelena Karleuša prisetila se detinjstva koje je provodila sa bakom.

‒ Samo me je ona vodila u crkvu i pričala mi o veri. Za Uskrs mi je farbala jaja sa toliko umeća i nadahnuća da je ceo komšiluk dolazio da ih vidi i dobije na poklon. Ja sam imala zadatak da ih namažem krpicom natopljenom u ulje da bi se sijala. Baka me je naučila kako da odaberem jaje koje će biti pobednik u takmičenju razbijanja jaja. To specijalno ili, kako je ona znala da kaže, „čarobno jaje“ nazivala je tučak ‒ i ono se čuvalo. Miša Obradović