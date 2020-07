Saša Kovačević već neko vreme je u idiličnoj vezi za prelepom Zoranom Tasovac. Od kada su se prvi put pojavili javno, pa sve do danas, oni važe za jedan od najlepših parova na javnoj sceni. A posebno oduševljava činjenica, da pored Zorane, Saša uživa u društvu još jedne lepotice.

Saša Kovačević i Iskra, preslatka Zoranina ćerkica savršeno se slažu i pevač ne skriva da mu je devojčica potpuno ukrala srce.

– Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to – rekao je Saša nedavno.

Saša i Iskra posebno uživaju u zajedničkom vremenu, onda kada mama Zorana ima obaveze. Njih dvoje proveli su veče u jednom prestoničkom restoranu, a onda su i uživali u dugoj šetnji.

Sve vreme Saša i Iskra držali su se za ruke, a devojčica nije skidala osmeh sa lica. On je pokazao da je veoma strpljiv i brižan, pa je za nju u svakom trenutku imao sluha i ispunjavao joj sve želje.

Jasno je da je Saša i više nego spreman za najvažniju životnu ulogu, a sudeći po osmehu na Zoraninom licu, ona je i više nego srećna njegovim ophođenjem prema Iskri. Nadamo se da će preslatka devojčica uskoro postati starija sestra i da će ovaj prelepi par javnost obradovati lepim vestima.

