Iako bi mnoge dame jedva dočekale da bude obelodanjeno da su baš one ukrale srce zavodniku kao što je Saša Kovačević, lepa Zorana Tasovac je drugačija. Popularni pevač i bivša misica su u početku svoju vezu skrivali od javnosti zbog toga što ona nije želela da se eksponira u medijima.

– Ona je jedna skromna i normalna devojka, koja nije u nekim današnjim modernim trendovima, nju to ništa ne zanima. Meni je na neki način i to prijalo, što je ne zanima taj neki javni svet. Ne pati od toga da bude u novinama, da bude viđena. Ona se krila prvih sedam, osam meseci. Nisu ljudi ni znali da smo zajedno. Pojavili smo se prvi put na otvaranju mog restorana – izjavio je pevač u jednoj emisiji.

Saša Kovačević iskreno o vezi sa svojom izabranicom

Saša i Zorana sada svoju ljubav svima pokazuju

Od kako su se prvi put pojavili zajedno u javnosti, ovaj par ne skriva svoje emocije, a pevač ne štedi komplimente na račun svoje izabranice. On je priznao da mu je devojka bila najveća podrška za vreme vanrednog stanja, ali i da je ona glavni krivac za to što se malo ugojio za vreme karantina.

– Prvih 15 dana kada je sve ovo počelo da nam se dešava bio sam okej što nisam išao da treniram u teretanu, ali posle toga više nisam mogao da izdržim. Onda sam uz pomoć moje devojke Zorane došao na ideju da napravim svoju teretanu, da bih mogao da ostanem u formi, inače bih uz njeno kuvanje sigurno nabacio nekoliko kilograma. Ona mi je ispunjavala svaku želju što se obroka tiče. Sve što sam poželeo da jedem, ona mi je spremala. Moram da pohvalim svoju devojku jer nijedna nije kao ona. Zorana je veoma vredna. U svemu se slažemo. Baš smo se našli. Ne postoji osoba koja me poznaje a da nije rekla da je Zorana prava devojka za mene i da nikada nisam bio srećniji – ispričao je pevač za Alo!

Saša Kovačević iskreno o roditeljstvu

Da su Saša i Zorana zaista savršen par, dokazuje ne samo to što on njenu ćerkicu Iskru obožava kao da je njegovo rođeno dete, već i to što pevač priželjkuje da se što pre ostvari u ulozi oca.

– Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to – rekao je Saša nedavno.