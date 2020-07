Ćerka Mustafe Nadarevića (77), ona najmlađa, veoma je interesantna za javnost. Glumac je otac troje dece, a najmlađa ćerka Nana Nadarević odavno je miljenica publike u regionu. Radi kao PR velike kozmetičke kuće, a na „Instagramu“ ima osamnaest i po hiljada pratilaca. Naninu ljubav osvojio je učesnik kviza „Tko želi biti milijunaš“ Silivije Pleština, koji je 2017. sa 19 godina osvojio 3,9 miliona dinara.

Kao i Nana, Silvije je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, a danas se bavi digitalnim marketingom i sastavljanjem pitanja za kvizove.

Najstariju ćerku Anju glumac ima sa prvom suprugom Jasnom, dok su Nana i sin Aša deca iz drugog braka sa Slavicom Radović-Nadarević.

‒ Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja druga kćerka dobila to je ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, vrlo plemenitom dečaku. Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmejao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu i u vrlo smo dobrim odnosima ‒ rekao je jednom prilikom čuveni glumac, piše „Blic žena“.

‒ Najstarija kćerka Nađa je u Njujorku, pa se sa ovim mlađim (sin Aša) družim i najviše vremena provodim sa njima otkad nema moje supruge Slavice. Kada uhvatim malo slobodnog vremena, igram golf, a to mi dobro dođe da ove stare mišiće pokušam nekako da održim, koliko je to moguće. Onda, kada mi ostane još malo slobodnog vremena, čitam knjige, nešto piskaram i družim se sa prijateljima. Ipak sam u Zagrebu proveo skoro šezdeset godina pa znam svaku ulicu, svaki ćošak i ovaj grad mi je postao domaći teren – ispričao je svojevremeno Mustafa Nadarević za „Dnevni avaz“.

Mustafa Nadarević ove godine obelodanio je da se bori sa rakom pluća i u maju je javnosti poslao poruku iz bolnice.

‒ Još sam u bolnici. Ne znam kada ću izaći. Ne znam šta bih više rekao o svom stanju – poručio je tada poznati glumac.

Sjajni glumac 2012. izgubio je voljenu suprugu Slavicu (47), koja se dugo borila sa rakom. Iste godine njih dvoje venčali su se posle mnogo godina iskrene ljubavi.

