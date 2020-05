Sandra Bulok samo jednim video materijalom oduševila je svet.

Glumica ne voli da priča o svom privatnom životu i emotivnom partneru, a svih ovih godina nije želela da se fotografiše sa decom koju je usvojila.

Sandra je u 2010. godine započela proces usvajanja. Ona je prvo usvojila dečaka Luisa, a zatim je u njen dom stigla i devojčica Lejla.

– Važno mi je da su dobro, da idu školu, da imaju sve što im je potrebno. Moram da budem tu za njih u svakom momentu. Zato u poslednje vreme biram uloge i koliko dugo će mi vremena oduzeti za snimanje jer mi je bitno da bude sa njima – rekla je Sandra u intervjuu za britanski “Hello!”.

Sandra Bulok – ćerka Lejla je centar mog sveta

Iako su prošle godine paparazi uslikali Sandru Bulok kako sa mališanima ide u šetnju, glumica je oštro osudila ovaj postupak.

Zato je i pojavljivanje njene preslatke ćerke Lejla u video zapisu javnost pre svega iznenadilo, a zatim i oduševilo.

Naime, glumica Džada Pinket Smit, supruga glumca Vila Smita, zajedno s majkom Adrijen i ćerkom Vilou pre dve godine je pokrenula tok šou “Red Table Talk” u kojem tri generacije razgovaraju o raznim temama s gostima.

U poslednjoj je putem video linka gostovala Sandra Bulok koja je uspela da iznenadi i Džadu i publiku u trenutku kada je pozvala ćerku da joj se pridruži.

– Imam ovde nekoga ko želi nešto da kaže – rekla je Sandra i u tom trenutku se pojavila osmogodišnja Lalila.

Htele su da se zahvale medicinskoj sestri Ejpril za naporan i težak rad uložen od početka pandemije koronavirusa.

Sandra Bulok otkriva – Moja ćerka boluje od postraumatskog poremećaja

Glumica je pre nekoliko godina otkrila da se njena ćerka bori sa posttraumatskim poremećajem koji je dobila zbog napada fotografa.

– Kada sam je usvojila imala je tri i po godine. Jednog dana morali smo s njom na hitnu zbog alergije, a paparaci su nas pratili u stopu. Tada je javnost saznala da imam još jedno dete i svi su želeli da je slikaju. Za nju je to bilo strašno, srce mi se slamalo – bila je iskrena 53-godišnja glumica koja decu odgaja u srećnoj vezi s fotografom Brajanom Randalom.

– Kada bi Luis čuo helikopter ili dron, pojurio bi preko travnjaka, zgrabio sestricu i sakrio je ispod trampolina. Malena od svega toga ima PTSP – rekla je glumica.

Venčanje u tajnosti

A početkom godine, kako je pisao magazin “Life & Style”, Sandra Bulok i Brajan Randal venčali su se u tajnosti.

Čitavu priču za magazin navodno je otkrio izvor blizak paru:

– Priča se da su njih dvoje imali tajno venčanje u njihovoj kući na kome su bili samo oni i deca! To je nešto što je Sandra želela. Nije bilo fanova, fotografa, prijatelja, porodice ili bilo koje vrste ludila. Bili su ljudi koji su njima jedino važni, a to su njih dvoje i Sandrino dvoje dece.

Proslava je protekla fenomenalno, baš kao i četiri godine koliko je par zvanično zajedno. A sve je bilo jako skromno i bez bilo kakvih skupocenih stvari ili zahteva. Kako je izvor još objasnio, jedan blizak prijatelj je došao na zabavu u jednom trenutku kako bi bio svedok dok par polaže zakletve.

– To su učinili, Brajan joj je stavio prsten na ruku i zatim je poljubio i to je bilo to! Postali su muž i žena – priznao je izvor za pomenuti magazin.

Iako je Sandrin menadžer negirao da se ovaj događaj zaista desio, Brajan je viđen u javnosti sa svojim prstenom na ruci, dok Sandra ipak nije.