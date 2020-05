Od kako je udajom za princa Harija postala deo britanske kraljevske porodice, u centru je pažnje. Uvek je nasmejana i dobro raspoložena, a bivši saradnik Megan Markl otkriva kakva je kada se ugase kamere.

Kada je objavljeno da je američka glumica u vezi sa britanskim princem Harijem, svi su mislili da je ona prava srećnica.

Njihovo venčanje, koje je održano u maju 2018. godine, nazvano je venčanjem decenije, dok je mlada blistala i činilo se da njenoj sreći nema kraja.

Bivši saradnik Megan Markl okrio kakava je ona zaista bila dok se bavila glumom

Ipak, da stvari nisu uvek onakve kakvim nam se čine, postalo je jasno kada su Hari i Megan saopštili da žele da se osamostale i presele iz Velike Britanije. Da iza ovog radikalnog poteza stoji Amerikanka, postalo je jasno ubrzo, a sada je bivši saradnik Megan Markl okrio kakava je ona zaista bila dok se bavila glumom.

Snimatelj koji je želeo da ostane anoniman jer je još uvek u tom poslu, sarađivao je sa Megan dok je glumila.

On tvrdi da su je i pre nego što je postala članica kraljevske porodice zvali princezom – i to zbog kako kaže, njenog teškog i zahtevnog ponašanja na setu.

Na snimanje bi, tvrdi on, uvek nosila mnogo opreme, ali imala je i neobične zahteve. Recimo, bilo je strogo zabranjeno da joj snimaju stopala. Naime, to je deo tela koji Megan navodno ne podnosi i smatra ružnim, zato ona nikako nisu smela da se nađu u kadru, piše Daily Mail.

View this post on Instagram A post shared by FootFetishAnonymous (@footfetishanonymous) on Jun 9, 2018 at 9:45am PDT



Osim toga, glumica koja se proslavila u seriji ‘Suits’ insisitirala je da zadrži skupoceni šampanjac korišćen na setu, a svaki kadar morao je biti odobren s njene strane.

– Kada sam ja prvi put ugledao, nisam imao pojma ko je ona, a ona se ponašala poput nekakve dive. Bila je jako puna sebe, bezobrazna i zahtevna – tvrdi snimatelj.

– Kada sam išao na snimanje upozorili su me da se pripremim za nju. Govorim o stavu, načinu razgovora s ljudima, pravilima. Pojavila se sa kačketom na glavi i do šminkernice nije spustila pogled. Bilo je to kao da je diva ušla i ne želi da je ljudi vide, poput slavnih koji hodaju ulicom i skrivaju se od paparaca – otkrio je snimatelj pa nastavio:

– Bio sam u šoku. Nisam bio impresioniran. Ponašala se kao da je velika zvezda. – kaže snimatelj i dodaje kako je Megan na set došla sa sopstvenim timom i dugom listom zahteva.

– Od početka je stvarala pritisak i davala do znanja da je glavna. Sa sobom je dovela kompletnu ekipu: šminkerku i predstavnika za medije, bio je to prizor kao iz filma ‘Mean girls’. Bili su kliše, gledajući druge ljude i smejući se međusobno. Ne smatram da zaslužuje pažnju. Nisam bio impresioniran njome i iznenađen sam kako je šarmirala Harija. Odavala je utisak nesigurne i razmažene osobe – rekao je on.