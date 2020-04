Pevačica Jelena Karleuša i njen suprug Duško Tošić iako nisu vernici, Uskrs obeležavaju pre svega zbog svojih ćerki Atine i Nike. Devojčice su srećne i uzbuđene što farbaju i oslikavaju uskršnja jaja, a potom se u domu pop dive obavlja i takmičenje u njihovom razbijanju.

Za magazin “Hello!“ pop zvezda govori šta za nju znači ovaj praznik:

– Iako moj suprug i ja nismo vernici, Uskrs je za nas divan praznik. Farbanje jaja je tradicija koju ne zaboravljamo i stvarno uživamo u tome. Uvek kada bismo ofarbali jaja napravili bi i male poklon–vrećice za sve goste koji bi nam došli u posetu. U njih stavimo najlepša jaja, malo šarene slame i čokoladnog zeku. Uskrs je za nas dan porodičnog slavlja, dečje radosti, smeha i okupljanja. Naravno, obavezan je i turnir u razbijanju jaja.

Jelena kaže da njene mezimice na ovaj praznik uvek budu sjajno raspoložene i veoma srećne, pa je u domu pop dive sjajna atmosfera.

– One se uvek takmiče koja će lepše ukrasiti jaja u svojoj korpici. Najviše uživaju u razbijanju jaja. Atina je ozbiljno shvatila svoj zadatak šaranja, tako da je svoja “mala umetnička dela“ htela da sačuva. Dok su bile male, nikako mi nije uspevalo da ih sprečim da naizmenično jedu jaja i čokoladne zeke. U početku sam se trudila, a onda sam digla ruke. Ovaj praznik je za decu sigurno nešto što će pamtiti celog života, zbog posebno pozitivne atmosferu u domu i poklona – rekla je Jelena svojevremeno za naš magazin i otkrila šta Atina i Nika posebno vole kod Uskrsa:

– Najzabavniji deo praznika bio je kada smo u dvorištu, u travi, sakrili uskršnja jaja, pa su Atina i Nika krenule u “lov“. Budući da su bile ubeđene da ih je zeka ostavio tu baš za njih, svaki put kada bi pronašle zekin poklon njihovoj sreći nije bilo kraja.

Jelena kaže da je praznična atmosfera uskršnje radosti vrati u detinjstvo kada se neizmerno radovala bakinim ofarbanim uskršnjim jajima.

– Moja pokojna baka se držala tradicije i učinila je da mi detinjstvo ostane u bajkovitom sećanju. Samo me je ona vodila u crkvu i pričala mi o veri. Za Uskrs mi je farbala jaja sa toliko umeća i nadahnuća da je ceo komšiluk dolazio da ih vidi i dobije na poklon. Uživala sam gledajući koliko je ta, naizgled obična žena skrivala neverovatan umetnički talenat za crtanje. Svako njeno jaje je bilo drugačije oslikano i ukrašeno – setno se priseća pop diva i dodaje:

– Ja sam imala zadatak da ih mažem krpicom natopljenom u ulje da bi se sijala. Ona me je naučila kako da odaberem jaje koje će biti pobednik u takmičenju razbijanja jaja. To specijalno, ili kako je ona znala da kaže “čarobno jaje“ nazivala je tučak – i ono se čuvalo. Kažem za sebe da sam ateista, ali sada kada se prisetim, stvarno je u tim godinama bilo nečeg uzvišenog u našem životu i osećanjima.

Kako je ove godine na snazi vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa i Uskrs u domu pop dive Jelene Karleuše biće drugačiji.

Jelena je navela kako obično izgleda nedeljno uskršnje popodne u njihovom kući.

– Porodicu Tošić i Karleuša veže divno prijateljstvo, ljubav i harmonija. Duškova familija je skup najskromnijih i najpoštenijih ljudi koje sam upoznala. Uvek su dobro raspoloženi i nasmejani, blagi, i spremni za druženje i šalu. Da sam ih birala, ne bih bolje izabrala. Stvarno su divni, čestiti i neiskvareni ljudi. Uvek se opustim i uživam u njihovom društvu. S druge strane, moja porodica je skup šarmantnih “mangupa“ koji vole šale, uživaju u gurmanlucima i druženju, uvek spremni da zasmejavaju i zabavljaju društvo – sa osmehom je rekla Jelena.

Pop diva ne krije da bi za svoje dve ćerke sve učinila, ali otkriva i da su njih dve međusobno veoma različite.

Obe Jelenine ćerke i te kako uživaju u maminom pesmama, a jedna numera Željka Joksimovića posebno im je prirasla k srcu, još dok su bile veoma male.

– To je neverovatno, pesmu “Ljubavi” su čule samo jednom, kada su bile manje, i odmah su zapamtile refren koji su svakodnevno horski pevale. Od mojih pesama vole sve i stalno me teraju da im na laptopu puštam moje nastupe. Smešna situacija se desila kada me je usred gledanja jednog mog koncerta Atina pogledala i ozbiljnim glasom rekla: “Mama je luda”. Onda me je saosećajno pomazila po obrazu zbog čega se Duško smejao danima – prisetila se Jelena.